Protocollo di Intesa tra Pro Loco Minori e Liceo Sabatini Menna.

Ieri 23 maggio 2023 si è concluso il primo ciclo dei Protocolli d’ Intesa tra il Liceo Artistico Sabatini- Menna e la Pro Loco di Minori, con la realizzazione di una estemporanea sul lungomare di Minori, eseguita dagli studenti della classe V sez. A, indirizzo Architettura e Arti Figurative, diretti dai docenti Prof. Salvatore Mansi, Paola Capriolo e Giuseppe Mollo, in cui è stato prodotto un trittico che rappresenta il Sentiero Dei Limoni nel paesaggio di Minori, donato alla Pro Loco con altre produzioni.

All’ evento è stato coinvolto, grazie alla Dirigente prof.ssa. Annamaria Ferrigno, l’istituto Comprensivo “Roberto Rossellini“Plesso di Minori, offrendo la possibilità ai ragazzi della III media con i Prof. Annuziata Giordano e Volpe Luca, di cimentarsi ed esprimersi in piena libertà nell’Arte della pittura.

Un particolare Grazie alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Renata Florimonte che ha creduto nel progetto iniziato nell’anno 2021, alla quale chiediamo di poter continuare la collaborazione nei prossimi anni, per programmare anche con la collaborazione del Comune di Minori, la realizzazione di Murales a margine del Plesso di Minori dell’Istituto Comprensivo.

Una delegazione di studentesse con i Docenti è stata ricevuta dal Sindaco di Minori Andrea Reale che ha interpretato i sentimenti dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità di Minori ringraziando in primo luogo i giovani artisti che con la loro creatività si sono ispirati al paesaggio della Costa D’Amalfi e di Minori Città del Gusto interpretandone le bellezze per realizzare vere opere d’arte. Un grazie alla Pro Loco di Minori per il lavoro svolto in questi anni e alla grande disponibilità dei Dirigenti scolastici e dei docenti per la significativa iniziativa culturale e artistica.