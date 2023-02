Property consultants e specializzazione delle risorse: il progetto Academy del Gruppo FRIMM diventa scalabile.

Ottimizzare i risultati aziendali vuol direseguire una strategia definita e uno standard di lavoro basato sulla specializzazione delle risorse e il controllo delle performance: questo, in sintesi, è il core business di FRIMM Academy, il programma interno di FRIMM S.p.A.nato nel 2016 che recluta, forma e specializza giovani neo-laureati che vogliono diventare manager immobiliari.

Lo scorso 26 gennaio 2023, nell’esclusiva location “La Lanterna” di Roma, la divisione di Frimm dedicata all’eccellenza nella consulenza immobiliare – cresciuta di oltre il 40% nell’ultimo biennio – ha assegnato ai suoi Best Performer2022 i nuovi obiettivi e ha presentato il piano di sviluppo per il prossimo biennio: il progetto Academy esce dunque dalla fase di testing che ne ha caratterizzato il cammino fin qui e si impegna a cercare “le persone giuste” per aprire nuove strutture in Italia – Torino, Bologna e Firenze su tutte – e all’estero, inserendo al proprio interno 50 giovani neo-laureati pronti a raccogliere la sfida.

Nella stessa sede, per ribadire le intenzioni del progetto, è stato presentato il rebranding di Academy, con un nuovo logo e una nuova immagine che rispecchiano il valore differenziante e la distintività dei Property Consultants– i suoi consulenti immobiliari – specialisti della consulenza formati per colmare il divario che esiste tra mercato e clienti sempre più preparati e sensibili.Per questo, il percorso di crescita interno ad Academy si ispira al modello americano che divide in competenze il processo di compravendita: il Buyer Agent è la risorsa esperta nella vendita degli immobili, il Listing Agent è l’esperto di valutazione e acquisizione, mentre il Broker è il leader che gestisce il team di specialisti.

«È questa la struttura che intendiamo esportare», dice Vincenzo Vivo, CEO di FRIMM Academy. «Il nostro è un modello di business unico in Italia– prosegue –per organizzazione interna e approccio al cliente. Il settore immobiliare è ricco di nuove opportunità e noi accogliamo nel nostro organico persone che sposano il nostro progetto e hanno voglia di mettersi in gioco, creando business unitd’eccellenza in altre città italiane e all’estero».