Primo bando di Dottorato in Scienze dell’Innovazione per la Difesa e la Sicurezza dell’Università di Salerno.

Al via il primo bando di Dottorato in Scienze dell’Innovazione per la Difesa e la Sicurezza, promosso dall’Ateneo (Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems e CIRPA) e dal Centro Studi Alta Difesa – CASD, Roma.

Il Dottorato si articola in due diversi curricula (il 1° in Innovazione e Sviluppo organizzativo e il 2° in Trasformazione digitale e cyber security) e si configura come il primo percorso di alta formazione della Scuola Superiore a Ordinamento Speciale della Difesa. Un percorso formativo concepito per favorire l’integrazione tra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della Difesa, rendendo ancora più sinergici il sistema della formazione universitaria, post-universitaria e della ricerca scientifica, a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi e strategici nazionali.

Il percorso di studi, per cui sono previste 8 Borse di Studio di cui una Internazionale, fornisce una formazione teorica e pratica adeguata sia per proseguire nell’ambito della ricerca scientifica, sia per operare con incarichi di gestione e coordinamento dei processi di trasformazione in atto nelle istituzioni (in particolare nei settori della tutela degli interessi strategici della sicurezza pubblica).

Per approfondimenti visitare la pagina dedicata.