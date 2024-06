Prima Edizione del Truck Food Festival a Paestum Il 22 e 23

L’associazione Musicomio e l’associazione Tempio, con il patrocinio del Comune di Capaccio, per due giorni offriranno al pubblico la possibilità di assaggiare proposte gastronomiche italiane e internazionali in grado di soddisfare ogni richiesta.

Una cucina per tutti, per sfamare la curiosità di sapori e profumi internazionali. Una cucina per divertire ogni palato. Il giusto mix di cibo, colore e allegria per creare un’esperienza di vita unica. L’occasione perfetta per conoscere culture diverse, per arricchire il proprio bagaglio culturale tramite buon cibo e tanta passione. Le due giornate saranno arricchite da spettacoli musicali serali con dj set a cura di Kiko Loco Navarro, Luca Vee e Marco Vitolo, un grande mercatino degli hobbisti e dell’artigianato e area giochi con gonfiabili, giostra seggiolini per bambini e tiro al bersaglio.

In entrambe le giornate sarà possibile provare l’ebrezza del volo in mongolfiera e per gli amanti del vintage, domenica 23 giugno dalla mattina sarà allestita una mostra delle storiche Vespe Piaggio curata dal Vespa club Paestum Il Mito. L’evento si svolgerà nella suggestiva area archeologica della Valle dei templi, presso il parco delle Mongolfiere adiacente all’area Planet Arena, in località Santa Venere, sabato 22 giugno dalle ore 18 a mezzanotte e domenica 23 giugno dalle 11 del mattino a mezzanotte.