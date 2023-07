Premio Annabella Schiavone dedicato al teatro amatoriale dal 3 all’8 luglio

Giovanni Bonelli e Andrea Avallone hanno ideato il Premio Annabella Schiavone. La prima edizione si svolgerà dal 3 all’8 luglio 2023 presso l’omonimo teatro dedicato all’attrice salernitana nota in tutto il mondo.

Direttrice e organizzatrice della rassegna, a cura della Compagnia Comica Salernitana, è Antonella Rotondo. La giuria premierà il miglior attore protagonista, il miglior attore non protagonista, il miglior comico, la miglior Regia.

Riceveranno un premio particolare sia il miglior spettacolo per la giuria che il miglior spettacolo per il pubblico. Gli spettacoli a ingresso gratuito avranno inizio alle ore 21.00. Info 3491415724.

Il 3 luglio la Compagnia

“Insieme Logos” porterà in scena ” O pazz” per la Regia di Franco Ferrara.

Il 4 luglio la Compagnia

” I Pappici” per la Regia di Rosita Sabetta portera’ in scena ” Tango”.

Il 5 luglio la Compagnia

“Camomilla a colazione” porteràsul palco del Teatro Annabella Schiavone ” Io sono la sposa” Regia di Felice

D’ Onofrio.

Il 6 luglio il ” Laboratorio Giovani Amici A Teatro” interpreterà ” Prove in zona rossa” Regia di Alfonso Giannattasio.

Il 7 luglio per la Regia di Matteo Salsano la Compagnia “I Gabbiani” porterà

in scena ” Gigolo’ “.

La serata di premiazione si svolgerà l’8 luglio. La Compagnia Comica Salernitana per la Regia di Andrea Avallone porterà in scena ” Lo faccio per amore”.

Info al 3491415724.