Estate ad Atrani, il calendario

Cultura, musica, spettacolo, arte e divertimento: sono questi gli ingredienti del variegato cartellone di eventi che animeranno l’estate nel borgo più piccolo d’Italia.

Si inizia lunedì 3 luglio alle ore 19.15 con il primo dei quattro appuntamenti culturali di Incostieraamalfitana.it tutti nella suggestiva location dello “Scoglio a pizzo”. Il direttore organizzativo Alfonso Bottone avrà come ospiti Padre Enzo Fortunato, Alfonso Andria ed il generale Vincenzo Lauro. Filo conduttore della serata sarà la Pace.

Martedì 4 luglio alle ore 20, Alfonso Bottone incontrerà l’autore Andrea Cavaliere per parlare della sua “La lanterna magica”, opera che ruota intorno alla storia recente del borgo. Nel corso della serata previsto un omaggio a Sigismondo Nastri, decano dei giornalisti della Costa d’Amalfi.

Gli incontri d’autore continuano mercoledì 5 luglio alle ore 20 con Marco Zuliani e Gerardo Pagano; sarà presente anche Giampaolo Imbriani, per raccontare “La storia di una promessa” e ricordare Carmelo Imbriani, ex calciatore che ha indossato anche la maglia azzurra del Napoli, scomparso a soli 37 anni per un male invasivo che non gli lasciò scampo.

Gli appuntamenti con Incostieraamalfitana.it si concluderanno giovedì 4 luglio alle ore 20 con un salotto letterario alla presenza dell’autrice Maria Rosaria Pugliese e del suo “Scighera”; a seguire la premiazione del concorso letterario Internazionale “I racconti della Divina”.

Sabato 8 alle ore 21 sarà la musica dei Renanera ad animare piazza Umberto I, il salotto del borgo. La band, composta da Unaderosa, Antonio Deodati e Massimo Catalano, si esibirà in un tributo alla bellezza della musica italiana mescolando la loro originale sensibilità artistica al sound mediterraneo ed all’elettronica moderna.

Ancora piazza Umberto protagonista il 15 luglio (ore 21) con Promenade a Sud, lo spettacolo di Matteo Mauriello e Marianita Carfora che vuole essere un viaggio attraverso tutti i Sud del mondo alla riscoperta delle radici della musica popolare e del nostro essere più profondo.

Il 5 agosto sarà la volta di Note al cinematografo, un recital che punta a riscoprire in maniera raffinata ed elegante tutte le emozioni musicali che il Cinema ci ha regalato attraverso le interpretazioni vocali di Sabrina Cimino e le note di pianoforte e sax di Roberto Ruocco.

Sabato 12 agosto l’appuntamento è in piazzetta a partire dalle ore 21: protagonista il duo musicale Mo’ Song composto da Adolfo de Litto e Christian Brucale per una serata tutta da ballare e cantare.

Le serate del 18 e del 19 agosto saranno dedicate alla Festa del pesce azzurro, l’evento che più di tutti tiene insieme da decenni il folclore, i sapori, la memoria e i suoni del borgo più piccolo d’Italia. Due giorni intensi di musica e tradizioni con i concerti di Ciccio Merolla (il 18) e di Alessandro D’Auria (il 19).

L’ultimo appuntamento previsto è quello del 9 settembre. Torna, dopo lo scorso anno, la magia di Sirenes, uno spettacolo che incrocia la storia, il mito e la cultura che scorrono nelle vene di Atrani. Anche quest’anno la suggestione dello spettacolo coinvolgerà l’intero paese per concludersi verso il mare.

Tutti gli eventi della programmazione estiva sono ad ingresso libero.

“Abbiamo cercato di creare un programma di eventi puntando non sulla quantità” dice il sindaco Luciano de Rosa Laderchi “ma sulla qualità di iniziative in grado di coinvolgere tutte le fasce d’età ed esaltare l’atmosfera suggestiva di Atrani nei mesi estivi. Speriamo di riuscire, attraverso musica e spettacolo, ad appassionare residenti ed ospiti.”