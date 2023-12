Poste Italiane, iniziano lavori Progetto Polis a Cannalonga e Casalvelino Scalo. Terminati a Casaletto e Ceraso

Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Cannalonga e Casalvelino Scalo, da oggi 12 dicembre, saranno interessati da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sedi infatti sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori verrà garantita ai cittadini di Cannalonga e Casalvelino Scalo la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso gli uffici postali rispettivamente di Castelnuovo Vallo Stazione, con orario dal lunedì al venerdì, 8.20 – 13.45, il sabato fino alle 12.45, e Vallo della Lucania, con orario dal lunedì al venerdì, 8.20 – 19.05, il sabato fino alle 12.35.

Si ricorda che in entrambe le sedi sono a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e 24 ore su 24, per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione nelle sedi di Casaletto, via Nazionale 21, e Ceraso, via Municipio, 3, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. L’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Entrambi gli uffici sono a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

La sedi, inoltre, sono dotate anche di un ATM operativo h24, che consente ai clienti di prelevare denaro contante e di effettuare numerose altre operazioni senza doversi recare agli sportelli degli uffici.