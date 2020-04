Salvini: in Campania imprese punite da uno sceriffo.

“In Campania ho sentito il sindaco di San Giuseppe Vesuviano e diversi imprenditori. Ovviamente lì c’è la complicazione di normative e ordinanze regionali che funzioneranno in diretta Facebook, o nei talk show televisivi, ma poi sono di una penalizzazione che non ha riscontri in altre zone d’Italia. Questo perché qualcuno – lo dico senza polemica – per giocare a fare lo sceriffo sta danneggiando tantissimo le attività economiche di questa regione”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo in videoconferenza con i rappresentanti delle categorie produttive della Campania. (ANSA)