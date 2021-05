Pattinaggio a rotelle, grandi risultati della Campolongo Roller ai campionati regionali.

La settimana scorsa si sono svolti presso il Palazzetto dello Sport di Villaricca (Napoli) i Campionati Regionali di Pattinaggio Artistico per l’ammissione alle Finali Nazionali per il Titolo Italiano di Categoria.

La C H Roller Salerno ha conquistato risultati eccezionali nelle Categorie Giovani sia maschili che Femminili.

Per le Femmine la Società ha presentato 2 Atlete:

La Salernitana AMATO Laura ha conseguito un risultato superlativo infatti ha ottenuto dopo una brillante esibizione il PRIMO POSTO assoluto con ammissione alle Finali di Campionato Italiano;

La seconda Salernitana, RANIERI Maria Elena, vista l’ottima esibizione, a parere della C H Roller Salerno è stata trattata male dalla Giuria, è risultata 6^ per cui non si sa ancora se riuscirà ad entrare nella Fase Nazionale.

Per i maschi la Società ha presentato un solo Atleta, il Salernitano CASTORINO Antonio che dopo una eccellente esibizione ha raggiunto il Terzo posto con un punteggio vicinissimo ai primi due concorrenti per cui con un pizzico di fortuna poteva ottenere il Primo o Secondo posto. Anche Castorino ammesso alla Finale Nazionale.

Domenica prossima 23 Maggio sullo stesso Palazzetto gareggeranno altre 2 Atlete della Campolongo Hospital Roller Salerno; per la Categoria Allieve CELANO Jennifer e per le Esordienti la piccola RESCIGNO Benedetta.

In considerazione dell’ottima preparazione certamente raggiungeranno il podio.