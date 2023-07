Passaggio di Consegne all’Interact Club Salerno: Benedetta Lombardi nuova Presidente

“Non si deve mai dimenticare il prossimo, soprattutto il più silenzioso”. È questo il motto scelto dalla giovane Benedetta Lombardi nuova presidente dell’Interact Club Salerno composto da giovani rotariani aventi un’età compresa tra i 12 e i 18 anni. Benedetta, iscritta al quarto anno del “Liceo Classico Francesco De Sanctis” di Salerno diretto dalla Dirigente Scolastica Cinzia Lucia Guida, ha ricevuto il collare dalla presidente uscente Eleonora Sprocati durante la cerimonia del “Passaggio di Consegne” tenutasi presso l’Hotel Mediterranea di Salerno. La neopresidente Lombardi continuerà i progetti che caratterizzano il Club e altri ne proporrà:” Vorremmo attivare dei nuovi progetti in collaborazione con l’associazione Open Onlus presieduta da Anna Maria Alfani e altri incentrati sull’attenzione per le diverse abilità, sull’inclusione e sull’empatia coinvolgendo i giovani, ma anche le loro famiglie”.

La presidente uscente Eleonora Sprocati ha ringraziato tutti i soci e i componenti del consiglio direttivo e ricordato alcuni dei progetti realizzati nel corso dell’anno sociale come il convegno “Mental Art Gallery”, organizzato nella Chiesa dell’Addolorata di Largo Abate Conforti, nel centro storico di Salerno:” Un incontro durante il quale si è parlato di salute psichica, di disagio giovanile, di trasformazione della famiglia etica e di arte. La salute psichica, soprattutto di quella dei giovani non è particolarmente tenuta in considerazione, sia da parte dei genitori, sia da parte delle istituzioni scolastiche e abbiamo voluto parlarne, con l’aiuto di tre psicologhe salernitane: Franca Bottiglieri, Daniela Caserta, Antonietta Grandinetti, concentrandoci sull’arte, sulle emozioni e su noi stessi grazie anche a quattro giovani artisti salernitani che, nelle cappelle laterali della Chiesa, hanno esposto le loro opere: Vittoria Blotta, Alice Carosetti, Federica Tastardi e Michelangelo Di Francesco, Prefetto del Club. È stato organizzato anche un laboratorio artistico coordinato dalla dottoressa Maria Rosa Veglia, esperta di Arteterapia e Musicoterapia, dell’Associazione Laes che si occupa del benessere della persona”. La Past President ha anche ricordato la realizzazione di un calendario intitolato “Salerno in foto” con le immagini dei luoghi più belli della nostra città scattate dai soci:” Il ricavato delle vendite del calendario, patrocinato dal “Rotary Club Salerno”, è stato devoluto alla “Fondazione Open Onlus” presieduta da Anna Maria Alfani, che da venti anni si occupa di oncologia pediatrica, e che consentirà di aiutare le famiglie dei bambini che stanno completando il loro iter terapeutico a raggiungere i centri di eccellenza che si trovano fuori Regione”. Eleonora ha ringraziato il presidente del “Rotary Club Salerno” Tony Ardito, la presidente del “Rotaract Club Salerno” Valentina Palumbo e la Rappresentante Distrettuale Interact, Maria Carla Cioffi per la loro vicinanza e per il loro sostegno al Club. La Presidente Benedetta Lombardi ha presentato il suo Consiglio, Direttivo di cui fanno parte: Past President Eleonora Sprocati; Vicepresidente Michelangelo Di Francesco; Prefetto Andrea Amoruso; Segretario Luigi Maria Cioffi; Tesoriere Marco Casella; Delegata ai Social Alicia Lurgi. Consigliere Marica Armenante. Presenti alla serata i nuovi presidenti del “Rotary Club Salerno” e “Rotaract Club Salerno”: Umberto Maria Cioffi e Natalia Granito; i Delegati del “Rotary Club Salerno” per l’Interact e per il Rotaract: Patrizia Russo e Attilio Caliendo. (Foto di Marco (Foto di Marco Sprocati).

Aniello Palumbo