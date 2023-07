Premio Charlot, domenica 16 la seconda serata

Secondo appuntamento domenica, 16 luglio ore 21, con la XXXV edizione del Premio Charlot e la XXI edizione del Sea Sun Festa del Mare. Secondo appuntamento che vedrà in apertura di serata un breve incontro dal tema “Salerno e Crociere. La grande opportunità”, a seguire sul palco dell’Arena del Mare di Salerno, salirà Simone Tomassini, cantautore comasco autore del brano “Charlot” prodotto da Marcello Mereu per Cello Label, arrangiato e scritto per orchestra da Alessandro Cirone, registrato da Antonio Aki Chindamo presso Auditoria Records, mixing di Raffaele Stefani e mastering di Giovanni Versari – La maestà. Brano che Tomassini ha inciso, nel maggio del 2020, insieme a Kiera Chaplin, attrice, attivista e modella di fama internazionale, figlia di Eugène Chaplin, nipote di Charlie.

Per il cantautore tutto questo è la realizzazione di un sogno che coltivava fin da bambino. L’artista conosce Charlot grazie ai racconti di suo nonno Felice, nato lo stesso giorno di Chaplin, e ai film che gli faceva vedere nel periodo durante l’infanzia. “‘Charlot’ non è solo una canzone, non è solo un’interpretazione e neanche solo un film o un personaggio cinematografico. ‘Charlot’ è un pensiero, una filosofia, un messaggio semplice ma efficace, profondo ma allo stesso tempo leggero da tramandare ad intere generazioni, un insegnamento da far arrivare a quelle persone che non lo ricordano o addirittura non lo conoscono” ha raccontato Simone Tomassini, presentando il suo brano.A seguire la messa in scena dello spettacolo “Novecento, il pianista sull’oceano”, proposto dalla Compagnia dell’Arte.È Storia Ambientata su una nave, una nave che diventa simbolo di salvezza e speranza, La famosa Nave che per il passato ti portava In America per ricominciare una nuova vita, perché l’America è la terra delle seconde possibilità, è la terra dove tutti possono rinascere. E Una storia ambientata sull’oceano, un oceano che diventa zeppo di emozioni, di ricordi, di fantasia e d’amore . È la storia di un bambino che nasce su questa Nave e su questo Oceano e da questi non scenderà mai… Questa nave culla sarà per questo bambino la scuola per conoscere senza il mondo intero più di chiunque altro che ha visto e girato tutta la terra. Novecento così si chiama il bambino ed è proprio nel Novecento che è ambientata la storia di questo dolcissimo bambino che ci trasporta nel nuovo secolo nel nuovo avvenire con tantissima poesia, con una meravigliosa musica che solo lui “ autodidatta”, riesce a suonare su un pianoforte che lo accompagnerà per tutta la sua vita. Una Leggenda arrivata fino a noi attraverso un racconto di un amico, del suo migliore amico che su quella nave, ha condiviso proprio con novecento un pezzo della sua vita. In scena Francesca Canale, Gabriele Casale, Gianni D’Amato,Teresa Di Florio, Andrea Mauro, Antonello Ronga, Fortuna Capasso,Valentina Tortora con l’amichevole partecipazione di Gianmarco Vitale e la partecipazione straordinaria di Pina Testa; i costumi sono a cura di Paolo Vitale e di Francesca Canale, il service luci-audio a cura di Gfm Service, il corpo di ballo composto da GiadaD’Ambro, Alessandra Faiella, Davide Guzzo, Elena Renna, le coreografie di Fortuna Capasso; la scenografia è affidata al Liceo Artistico “Sabatini-Menna Di Salerno. Assistente alla regia Giuseppe Catalano, la direzione di palco a Francesco Maria Sommaripa,la regia è di Antonello Ronga.

IL PREMIO CHARLOT SOSTIENE LA LILT CON LA LOTTERIA DI BENEFICENZA 2023

Il Premio Charlot sostiena la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Salerno, e la lotteria di beneficenza 2023. Ogni sera all’Arena del Mare di Salerno, ci sarà un punto Lilt dove gli spettatori potranno acquistare al costo di 2 euro un biglietto della lotteria.In questo modo sosterranno la Lilt di Salerno e al tempo stesso avranno modo di poter vincere uno dei 10 premi messi in palio (primo premio un viaggio a Parigi per due persone).La lotteria di beneficenza della Lilt di Salerno, come spiega il presidente dottor Pistolese, serve per raccogliere fondi per sostenere le attività che l’associazione svolge su tutto il territorio di Salerno e provincia. Attività che vanno dalle consulenze alle visite gratuite presso gli ambulatori di prevenzione oncologica, fino ad arrivare alle giornate di prevenzione.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

20 luglio SANDRO DEIDDA & Co. trio Jazz Ospite POVIA Cabaret con ENZO&MARIO da Radio Kiss Kiss

21 luglio CAMPANIA BLUES FESTIVAL Ospite Popa Chubby

22 luglio GISONNA, BELGIOVINE, MAYARCHUK,LAUREATO in “GENITORIAL” commedia Ospite VIOLANTE PLACIDO

23 luglio PEPPE IODICE in “PEPPYSSIMO”Ospiti ANTONIO MILO, ADRIANO FALIVENE, ELISABETTA MIRRA, STEFANO VENERUSO, CORRADO ARDONE,MASSIMO PELUSO

25 luglio SEA SUN • L’Economia del Mare a seguire MASSIMO MASIELLO in “Palcoscenico”Spettacolo musicale Ospiti FRANCESCO DI LEVA, ORNELLA MUTI,ANNA BISOGNO

26 luglio SEA SUN • L’importanza della Logistica a seguire “EMOZIONI” serata speciale dedicata a Lucio Battisti Concerto di MAURIZIO VANDELLI – GIANMARCO CARROCCIA e la partecipazione straordinaria di MOGOL Conducono Gianmaurizio Foderaro e Metis di Meo

27 luglio CHARLOT MONELLO COMPAGNIA DELL’ARTE in “Transylvania” – fiaba musicale

28 luglio CHARLOT GIOVANI • LA GARA Ospiti FRANCESCO MONTANARI, SERGIO RUBINI,VINCENZO COMUNALE

29 luglio Serata d’autore tutta italiana dedicata a LUCIO DALLA RON & Ensamble Symphony Orchestra diretta dal M° Giacomo Loprieno Conduce Gianmaurizio Foderaro Opening Roberto Colella

TUTTE LE SERATE SARANNO AD INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI