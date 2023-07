Sold out all’Arena del Mare per la prima serata della XXXV edizione del Premio Charlot

Si mette un punto per ricominciare. E il Premio Charlot ricomincia dalla XXXV edizione. Ricomincia con “Stasera, punto e a capo…” lo spettacolo di Massimiliano Gallo che ha aperto sabato 15 luglio all’Arena del Mare l’edizione della kermesse dedicata al grande vagabondo e la XXI edizione del Sea Sun festa del mare.

La serata è iniziata con la tradizionale Tavola Rotonda organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Tema della prima giornata “IL RUOLO CENTRALE DEI PORTI PER LO SVILUPPO DEL SUD”. A parlarne da prima il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, poi gli interventi di ANDREA AGOSTINELLI Presidente Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ANDREA ANNUNZIATA Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, FRANCESCO DI SARCINA Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar di SiciliaOrientale, UGO PATRONI GRIFFI Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, SERGIO PRETE Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Porto di Taranto e le conclusioni sono state invece affidate a VINCENZO DE LUCA Presidente Regione Campania.

A seguire davanti ad una platea di quasi 2000 spettatori il protagonista di fiction di successo come “I bastardi di pizzofalcono” e “Malinconico, avvocato d’insuccesso” ha regalato un viaggio negli anni 80, quelli che secondo lui, insieme con gli anni 60, sono stati i più belli in assoluto. Gli anni della fiducia, del benessere, della positività. I primi videoclip, gli Swatch, la New Wawe, il Commodore 64, il Muro di Berlino, Canale 5, la donna in carriera, il telefono a gettoni, Reagan e Gorbaciov. Un viaggio che ha fatto tornare un po’ bambini chi c’era, e che ha dato la possibilità ai giovanissimi di scoprire cosa si sono persi. Sul palco con lui Pina Giarmanà, Shalana Santana e ed ancora l’ensemble diretta dal M° Mimmo Napolitano, Contrabbasso Davide Costagliola, Sax e Clarinetto Giuseppe Di Colandrea, Percussioni Gianluca Mirra, Violino Fabiana Sirigu.

Nel finale la consegna sul palcoscenico da parte del patron Claudio Tortora del Premio Charlot Fiction, mentre dietro le quinte la consegna di un lavoro artigianale realizzato dall’artista salernitano Karlo Capozzoli.