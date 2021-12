Parco Giardino Orientale Arbostella, inaugurazione primi 2 lotti martedì 7.

Martedì 7 dicembre alle 10, in via San Leonardo (nei pressi della rotatoria di Parco Arbostella), si terrà l’inaugurazione del primo e del secondo lotto dei lavori del Parco Giardino Orientale in attuazione del comparto CR_28. A presentare il progetto saranno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo e l’ingegnere Francesco Tortora.

IL PRIMO ED IL SECONDO LOTTO. A poco più di un anno dall’inaugurazione dei lavori, saranno consegnati alla città 200 posti auto pubblici, tre nuovi assi viari che collegheranno Parco Arbostella con via delle Tofane, fino all’ingresso della tangenziale, più un collegamento trasversale che raggiunge via Generale Alfonso La Marmora, e i primi tremila metri quadri del Parco urbano, dotati di sedute, illuminazione, nuove alberature, fontane.

IL PROGETTO. Il progetto complessivo, suddiviso in sette lotti, prevede la realizzazione di un parco lungo fiume di circa 6500 mq che ha lo scopo di accompagnare il visitatore da Mariconda alta a Parco Arbostella attraverso una sequenza di alberature. Elemento strategico, sarà la riqualificazione del terrno adiacente il torrente Mariconda, che consentirà di creare un percorso tra il parco Arbostella e il quartiere di Mariconda. Il parco si presenterà al pubblico come un giardino a cielo aperto che ospiterà essenze di pawlonia, prunus cerasiferno, salix matsudana, pioppo bianco, solo per citarne alcune. Adiacente a via Delle Tofane verrà realizzato un parco giochi attrezzato con giostrine per i bambini di circa 2500 mq. Verrà poi costruita una scuola materna su una superficie di circa 1000 mq, dotata delle più moderne tecnologie. Il restyling dell’area sarà completato da una piazza di circa 2300 metri quadri che affaccerà sulla rotatoria di Parco Arbostella (l’intervento sarà ultimato a breve). Il progetto prevede la realizzazione di attività commerciali che sorgeranno nel Parco Giardino Orientale, come il più grande supermercato dal centro al sud italia targato LIDL e un BURGER KING con relativo drive. Queste due grandi realtà apriranno i battenti nei prossimi giorni, più precisamente LDIL il 9 dicembre e Burger King dopo qualche giorno. Le attività, insieme con altre più piccole, costituiranno un piccolo centro commerciale all’aperto a servizio del Parco Giardino Orientale e di tutti i cittadini. Il progetto inoltre prevede la realizzazione di quattro torri residenziali di 11,12,13 e 15 piani. Le più basse saranno dotate di locali commerciali a piano terra mentre le altre due saranno corredate di un piano pilotis. Tutte le torri avranno dei piani interrati per i box pertinenziali. A firmare le torri è il Gruppo Tortora, timonato dall’ingegnere Francesco Tortora, ad eccezione di quella di 12 piani che sarà realizzata da Milara costruzioni. Gli edifici – con il prezioso contributo dell’architetto Laura Rossomando – prevederanno appartamenti di classe energetica A e finiture di qualità alta, ed hanno un’estetica ed una qualità d’eccezione. Il completamento di tutto il Parco Giardino Orientale sia per le opere pubbliche che private è previsto per fine 2024.