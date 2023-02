Paestum Wine Fest: Ecco le aziende scelte da Andrea Moscariello, la Wine Selection che strizza l’occhio alla Campania.

Continua il count down per l’attesissimo Paestum Wine Fest, l’evento dove le più importanti aziende vitivinicole d’Italia e internazionali si ritroveranno nella città dei Templi dal 25 al 27 marzo 2023.

Come anticipato la scorsa settimana, il noto sommelier campano Andrea Moscariello sarà presente all’evento con il suo stand dove tramite la sua Wine Selection porterà al pubblico e agli illustri ospiti del Festival una minuziosa selezione di aziende vitivinicole.

LE AZIENDE – Tra le tante possibilità a disposizione di Moscariello, il wine consultant e brand ambassador originario della provincia di Salerno ha deciso di strizzare l’occhio alla sua terra natìa e di dar spazio ad alcune importanti realtà del nostro territorio. Infatti, presso lo stand di Moscariello sarà possibile trovare le seguenti aziende:

Il Cortiglio, azienda in provincia di Avellino;

azienda in provincia di Avellino; Amaro Don Carlo, dalla provincia di Salerno;

dalla provincia di Salerno; Azienda Guerriero, da Taurasi (Avellino);

A queste si aggiungono poi l’azienda friulana Piera 1899 e l’azienda Acqua Dolomia. Ma come, dell’acqua in Festival del vino? Esatto, non è un errore, anzi sarà proprio lo stand di Moscariello uno dei punti nevralgici della tre giorni di Paestum dove poter trovare dell’acqua durante l’evento. Elemento fondamentale per la corretta degustazione della vastità di vini presenti, in modo da poter pulire la bocca per prepararsi a nuove degustazioni.

Anche in questa scelta Moscariello si dimostra ancora una volta lungimirante e non vede l’ora che il grande evento apra i battenti:

“Avevo a disposizione un’ampia scelta di azienda da portare al Festival ma dato che saremo di scena a Paestum ho deciso di accettare le prime proposte pervenutemi e di dare spazio alla Campania e al mio territorio – spiega Andrea Moscariello -. In futuro ci sarà spazio per tutti nella mia Wine Selection, con tanti eventi e fiere all’orizzonte in tutta Italia avrò modo di presentare tante aziende del nostro Stivale. Il Paestum Wine Fest è un evento che ormai è diventato un punto di riferimento per il Centro-Sud grazie al lavoro costante degli organizzatori, Angelo Zara e Ottavio Sorrentino che ringrazio per avermi coinvolto in questa splendida manifestazione. Non solo un palcoscenico per le grandi personalità del mondo enogastronomico ma anche un’esperienza utile per chi vuole farsi conoscere e affacciarsi a prezzi modici in questo mondo”, conclude Moscariello.

Gli ospiti presenti tra il 24 e il 27 marzo saranno: Daniele Cernilli, Chiara Giannotti, Marco Di Buono, Paolo Lauciani, Andrea Gori, Sissi Baratella, Alessandro Rossi, Eros Teboni, Roberto Parodi, Roberto Di Meo, Gianni Fabrizio, Andrea Petrini, Massimiliano Costa, Francesco Corsi, Chiara Giannotti, Luciano Pignataro, Simona Geri, Luciano Ferraro, Francesca Negri, Pippo Pelo e Adriana Petro.