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Operaio morto al Colosseo, folla ai funerali di Andrea Moretti: presente anche il ministro Giuli

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Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – Una folla silenziosa ha dato, oggi, l’ultimo saluto ad
Andrea Moretti, il 22enne rocciatore morto nei giorni scorsi mentre effettuava lavori al Colosseo. Le esequie si sono svolte nei pressi della Grotta di Lourdes, scelta per poter accogliere tutta la gente accorsa, oltre a familiari ed amici, e non nella piccola chiesa del posto. Nella frazione di Tottea, a Crognaleto, in provincia di Teramo, presenti numerose autorità. In prima fila il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il prefetto di Teramo Beatrice Agata Mariano.  

Presenti anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, diversi sindaci con la fascia tricolore e consiglieri regionali. Presente il primo cittadino di Crognaleto Orlando Persia, che per oggi, in occasione dei funerali del giovane, ha decretato il lutto cittadino. Affranti dal dolore la mamma Silvana, il papà Fabrizio e le sorelle Laura, Sara, e Katia, che hanno chiesto la massima riservatezza possibile.  

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