Open Day al Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni giovedì 11

Scuola aperta giovedì 11 gennaio, dalle ore 17 alle ore 20, nella sede Galdi in via Senatore, e venerdì 12, stesso orario, nella sede De Filippis in via Filangieri.

Lo scopo è illustrare alle famiglie e ai giovani studenti delle scuole medie del territorio la ricca e diversificata offerta formativa del Liceo “De Filippis Galdi”.

L’Istituto rappresenta il Polo Umanistico con i cinque indirizzi di studio – classico, linguistico, musicale, scienze umane ed economico sociale – e soddisfa le esigenze di un’ampia platea di studenti di Cava de’ Tirreni e dei comuni limitrofi.

Anche quest’anno, l’indagine Eduscopio 2023, promossa dalla Fondazione Agnelli dal 2014 per orientare gli alunni alla scelta della scuola superiore, nell’ambito provinciale, ha posto nelle prime posizioni il Liceo “De Filippis Galdi. I risultati, infatti, individuano, in un raggio di 10 km, l’Istituto come miglior Liceo Classico, miglior Liceo Linguistico, miglior Liceo delle Scienze Umane e miglior Liceo Economico Sociale.

Dunque, nel territorio compreso tra Nocera Inferiore e Salerno, le famiglie potranno scegliere l’Istituto di Cava de’ Tirreni certe di aver operato nel migliore dei modi per i propri figli.

Tutte le informazioni su www.defilippisgaldi.edu.it