OneMorePack, i premiati

Per la sezione studenti, sono stati premiati:

PRIMO CLASSIFICATO

ELEONORA DE FILIPPIS, School of Design, Napoli Motivazione: Per la soluzione minimale e la vicinanza all’identità visiva dell’azienda. Per la scelta coerente dell’effetto nobilitato e il richiamo al territorio di riferimento. Per la coerenza tra etichetta e pack che diventa “palcoscenico del prodotto” e l’effetto evocativo ottenuto SECONDO CLASSIFICATO

EMANUELE RUBELLINI, Accademia di Comunicazione, Milano Motivazione: Per la scelta della forma del packaging da ricorrenza, che richiama elementi tipici del natale. Per l’uso del taglio trasversale dell’identità visiva dell’azienda e la buona fattura del prototipo realizzato che ben si presta all’interazione