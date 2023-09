Nuova stagione teatrale a Il Piccolo di Battipaglia

Per la stagione teatrale 2023/2024, il teatro “Il Piccolo di Battipaglia” si pone come obiettivo di completare l’offerta teatrale della nostra città che è sempre più spostata verso la commedia, con un cartellone teatrale tutto ispirato ai classici della letteratura. Abbiamo l’onore di ospitare attori del calibro di Fabio Mazzari, Paolo Triestino, Roberto Negri, volti del teatro romano e nazionale, ma anche di cinema e televisione, con spettacoli che nascono ognuno da un classico della letteratura mondiale, con lo scopo di promuovere la lettura del libro stampato. Per questo motivo durante le serate verrà allestito anche un piccolo stand in cui sarà possibile acquistare le opere dell’autore da cui è stato tratto lo spettacolo del giorno.

Un progetto molto ambizioso per un teatro di soli cinquanta posti, piccolo nella capienza, ma grande nelle aspirazioni.

Gli spettacoli, messi in scena tutti di venerdì alle ore 21, sono i seguenti:

– 13 ottobre 2023: KAFKA – Una trilogia moderna. Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Guardabascio e interpretato magistralmente da Fabio Mazzari, è un viaggio intorno all’uomo e alla società che lo accoglie o lo fagocita, articolandosi in tre monologhi liberamente tratti dalle opere: “Una relazione per un’Accademia”, “Un messaggio dell’Imperatore” e “Il cacciatore Gracco e altri racconti”. Lo spettacolo per le alte qualità sociali, etiche, morali e narrative ha ottenuto il patrocinio del premio internazionale Book For Peace e della UniFunvic, organizzazioni partner di Unicef e Unesco.

– 17 novembre 2023: FREUD & KARENINA – Un personaggio in cerca di analisi. Scritto e diretto da Fabio Mazzari, e interpretato dallo stesso Mazzari, con Giuliana Meli, lo spettacolo ha l’ambizione di analizzare i lati più nascosti di un personaggio complesso come Anna Karenina, quei lati che lo stesso Tolstoij ha tralasciato. E chi meglio di Sigmund Freud può farlo? Un confronto immaginario, in cui le abilità del padre della psicanalisi vacillano di fronte all’arguzia e alla profondità di una delle eroine più importanti della letteratura. Il Piccolo di Battipaglia ha l’onore di ospitare l’anteprima nazionale.

– 19 gennaio 2024: MOBY DICK – IL RITO. Scritto e interpretato da Roberto Negri e diretto da Federico Vigorito, lo spettacolo spazia dal teatro di narrazione alla commedia, dal teatro di figura alla pantomima e ancora oltre, verso le radici arcaiche del rito teatrale, nel rispetto della formula letteraria di Melville: esplorare tutti i generi del suo secolo. Segni semplici, per un coinvolgimento profondo e diretto dello spettatore, naturalmente partecipe di temi universali. Così il testo rivela pienamente il suo potere evocativo, nel rispetto cronologico della narrazione, verso la catarsi finale che, come nella vita, è conosciuta ma sempre sorprendente.

– 16 febbraio 2024: L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA. Scritto da Luigi Pirandello, diretto da Fabio Mazzari e interpretato dallo stesso Mazzari, con Roberto Perrone. Uno spettacolo colmo di emotività, che non ha bisogno di presentazioni: un uomo, il suo interlocutore, e un “fiore” che gli ha cambiato inesorabilmente la vita.

– 22 marzo 2024: IL PAESE DEI CIECHI. Reading musicale di Paolo Triestino, tratto dal racconto di, considerato un capolavoro, nonché uno dei migliori del genere fantascientifico nel 1904. Ammaliante e toccante, ironico ed inaspettato, poetico e inquietante… un testo che affronta temi attualissimi quali l’ospitalità e l’emarginazione, il tutto racchiuso nel concetto di vedere oltre e non pensare mai che esista un’unica prospettiva. L’istrionico Paolo Triestino affronta la lettura con maestria e solennità, ma anche con ironia e leggerezza, accompagnato da una costante atmosfera cinematografica che rende vivide le immagini riportate con le parole su carta.

Biglietti: intero € 18,00 – ridotto € 16,00 – abbonamento € 75,00

Informazioni

Cell: 392 2211581

email: teatro@ilpiccolodibattipaglia.it

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/324451143418388