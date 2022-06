Nuoto, weekend di gare di fondo in Costiera.

Circa 600 atleti sono pronti a sfidarsi nelle splendide acque della Costiera Amalfitana che, tra sabato e domenica, ospiteranno la ventunesima edizione de “Le Prime Perle della Costiera Amalfitana-13° Memorial Giuseppe Lamberti” ed il quinto “Trofeo di Cetara”.

La gara è inserita nel Grand Prix “Le Tre Sirene”, che si svolgerà in varie località campane (Castellabate, Amalfi e Vico Equense) fino al mese di settembre.

La manifestazione del prossimo week-end (che sarà presentata domani alle 11 alla stazione Marittima di Salerno), organizzata dalla Peppe Lamberti Nuoto Club, è una gara nazionale di fondo e mezzo fondo di nuoto in acque libere che vedrà partecipare atleti provenienti da tutta Italia. Il campo di gara sarà allestito nel tratto di costa che va da Cetara a Vietri sul Mare.

Sabato alle 13 si svolgeranno le procedure di riconoscimento dei nuotatori presso il bar “Eco del Mare” di Marina di Vietri sul Mare.

Subito dopo la formalizzazione degli accrediti, gli atleti verranno trasportati da un traghetto presso la spiaggia di Cetara dove, intorno alle 17, verrà dato il segnale di partenza. La manifestazione, aperta a tutti tesserati Fin, è una delle prime competizioni in acque libere della stagione e vede una folta partecipazione di nuotatori sia agonisti sia master. Atleti provenienti da ogni parte d’Italia si daranno battaglia a suon di bracciate nella tre chilometri di nuoto che tocca lo splendido scenario della Divina.

Il giorno è in programma la 5 chilometri di fondo che si terrà a Cetara. Entrambe le gare saranno tappa regionale Paralimpica FINP 2022 per entrambe le gare. La 5 chilometri di domenica sarà anche campionato regionale FIN di fondo, sia per gli agonisti che per i master. (ANSA).