Un’estate dal sapore internazionale per le bevande Neri.

Con la presenza tra i main partners del 48^ Giffoni Film Festival e beverage partner di Roma Summer Fest, Chin8Neri ha affiancato i più importanti eventi internazionali di Cinema e Musica dell’estate italiana 2018.

Il pubblico accorso nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per assistere a strepitosi concerti tra cui quelli dei Simple Minds, Stefano Bollani, Francesco De Gregori, Alanis Morisette, Ringo Starr, Ezio Bosso, Alex Britti, The Chick Corea Akoustic Band, Jethro Tul, Pat Metheny, Caetano Veloso, Sting, ha anche avuto il piacere della degustazione di Chin8, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa in una raffinata area relax curata da Ethimo.

Per il secondo anno consecutivo il Giffoni Film Festival ha avuto una Lounge Room targata Neri; con l’inaugurazione della Multimedia Valley, il festival ha definitivamente iniziato un nuovo colossale capitolo della propria storia, iniziata 48 edizioni fa, mettendo a disposizione dei 5601 giurati una nuovissima struttura che ha dato respiro al vastissimo programma e alle attività di hospitality.

Numerosi, tra i talent, i fans del marchio che tra un sorso e l’altro hanno regalato a Chin8neri un aneddoto da custodire nella galleria Il Gusto di un Ricordo, e lanciato messaggi ai giffoners: il duo comico ISoldiSpicci, i registi Ferzan Ozpetek, Marco Ponti, Duccio Forzano e Cosimo Terlizzi, gli attori Gianmarco Tognazzi, Brando De Sica, Cristiano Caccamo, Francesco Scianna, Luigi Catani, Andrea Arcangeli, Simona Cavallari, Maccio Capatonda, Ludovica Coscione, Ilenia Pastorelli, Sarah Felberbaum, l’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete e lo scrittore Guido Sgardoli.

Sempre per Il Gusto di un Ricordo, i giffoners hanno potuto trasferire le proprie foto ed emozioni su un Diario a loro dedicato. Sono state oltre cinquemila le foto condivise su Instagram con gli hashtag #Chin8Neri e #Giffoni2018, stampate e donate ai giffoners all’interno della Cittadella del Cinema. Migliaia di ragazzi hanno fatto la fila per portarsi a casa l’immagine stampata dei momenti più belli, rendendo per sempre tangibili le emozioni vissute durante un evento che ogni anno si trasforma in una finestra, sempre più grande, sul mondo.

Quella del Giffoni Film Festival è stata una performance che Chin8Neri ha condiviso con Pepsi e Lay’s, i due brand internazionali commercializzati da I.B.G. SpA, l’azienda presieduta da Rosario Caputo. Nel corso della 48^ edizione del Giffoni Film Festival non poteva mancare, per il secondo anno consecutivo, il Pepsi Sport Village, allestito in collaborazione con la Federazione Pallavolo Campania e il Comitato Territoriale di Salerno, luogo in cui i jurors si ritrovano nei momenti di pausa per giocare sfidandosi in campi di minivolley, sotto la guida di esperti allenatori.

Una iniziativa che ha ricevuto i complimenti anche del Presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò, il quale, ospite del Festival il 26 luglio, ha potuto ammirare e apprezzare lo sforzo profuso da I.B.G. SpA e dalla Fipav per la promozione e la divulgazione della sana pratica sportiva.

E dopo la pausa di agosto Chin8Neri tornerà a correre, è proprio il caso di dirlo: sarà partner Suzuki al Moto GP di Misano, partner Piaggio in occasione del Vespa Rally a Vienna, di EuroApe 2018 a Salsomaggiore Terme, nonché partner della Federazione Motociclistica Italiana negli ultimi due round di ELF CIV 2018 al Mugello e a Vallelunga e, per la prima volta, partner ACI Sport in occasione della mitica, epica, storica Targa Florio.