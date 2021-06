Messa in sicurezza e valorizzazione del Santuario di San Michele ad Olevano, presentazione venerdì 25.

Nel collegato alla Legge di Stabilità, la Regione Campania ha riconosciuto all’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini un contributo per avviare l’iter procedurale per la messa in sicurezza e la valorizzazione del Santuario di San Michele ad Olevano sul Tusciano e del sistema di accessibilità.

L’on. Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e promotore dell’emendamento, ne parlerà domani, venerdì 25 giugno, alle ore 10 ad Olevano sul Tusciano, nel corso di un evento organizzato nei giardini del Convento di Santa Maria di Costantinopoli dal titolo ‘San Michele a Olevano sul Tusciano, il Santuario rupestre dei Picentini. Prospettive, turismo e sicurezza del territorio’, con la partecipazione dei principali interlocutori istituzionali e le conclusioni dell’on. Piero De Luca.

L’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini ed Il Comune di Olevano sul Tusciano hanno avviato un progetto di fattibilità perla perla realizzazione in forma associata degli Interventi Di Messa in Sicurezza e Valorizzazione del Santuario di San Michele ad Olevano Sul Tusciano e del sistema di accessibilità co la consulenza del C.U.G.R.l. della Regione Campania.

Nel collegato alla Legge di stabilità la Regione Campania ha riconosciuto all’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini un contributo per avviare l’iter procedurale per la messa in sicurezza e la valorizzazione.

Nella mattinata di venerdì 25 giugno 2021, verrà presentato il lavoro awiato presso ll Convento di Santa Maria di Costantinopoli ad Olevano sul Tusciano dal titolo: ” San Michele a Olevano sul Tusciano, il santuario rupestre dei Picentini. Prospettive, turismo e sicurezza del territorio.

Presenta e modera il Prof. Alessandro Di Muro, Docente di storia medioevale dell’Università della Basilicata _

Interverranno Dott. Michele Volzone Sindaco di Olevano sul Tusciano, Dott. Camillo Catarozzo Presidente Banca Campania Centro Battipaglia, Dott. Antonio Giuliano Presidente GAL Colline Salernitane, Il Presidente dell’Ente Parco Regionale Monti Picentini arch. Fabio Guerriero, Il Presidente della Commissione Bilancio Regione Campania Dott. Francesco Picarone conclude il Dott. Piero De Luca Deputato PD.

Per tutelare la sicurezza dei partecipanti, secondo i protocolli anti Covid, |’accesso sarà consentito solo su invito.