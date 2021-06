Memorial Giovanni Caressa a cura di Anffas Onlus.

Si terrà questa sera il “Memorial Giovanni Caressa”, dedicato all’indimenticabile fondatore dell’Associazione che, da oltre cinquant’anni, si occupa dell’assistenza ai cittadini con disabilità e le loro famiglie in provincia di Salerno.

L’evento, avrà luogo nella splendida location del Sunrise Accessible Resort (via Litoranea 39, Località Spineta, Battipaglia – SA) che farà da palcoscenico alla XVII edizione del prestigioso appuntamento annuale dell’Anffas Onlus di Salerno.

Alle ore 19.30, sarà celebrata la Santa messa in ricordo di Giovanni Caressa; alle ore 20.00, invece, verrà presentato il laboratorio artistico della Fondazione Salerno Anffas Onlus a cura della compagnia teatrale “La Girandola” per vivere, con tutti i presenti, un momento di condivisione con amici, familiari ed istituzioni. Alle ore 20.30, infine, avrà luogo, come di consueto, la cena sociale.