Mercatini dell’artigianato e musica folk: a Licusati arriva la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia

L’UNPLI Nazionale ha indetto, per il 9 luglio, la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

«Questa iniziativa è una buona opportunità per favorire una migliore conoscenza tra le persone, le istituzioni, la stampa, le attività ed il protagonismo delle Pro Loco nella promozione del territorio, nella valorizzazione turistica e culturale, nella salvaguardia della memoria, come ancoraggio per la costruzione del domani , con tutto l’impegno nella promozione sociale ed umana. La Giornata Nazionale delle Pro Loco è un’occasione per mettere “in vetrina” la nostra capacità di sognare, di immaginare ed anche di realizzare eventi, manifestazioni, rassegne, sagre e concerti per far si che le persone possano muoversi dal mare ai monti e conoscere i nostri splendidi borghi».