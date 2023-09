Master DAOSan dell’Università di Salerno, il bando della XVIII edizione

L’Università degli Studi di Salerno è lieta di presentare il bando della XVIII edizione del Master DAOSan, promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS).

Importanti novità e opportunità

→ Per la prima volta, il Master conferisce il titolo congiunto rilasciato dall’Università degli Studi di Salerno e dal Centro Alti Studi per la Difesa.

→ Il Master DAOSan è tra i primi ad essere riconosciuto dalla Regione Campania per il rilascio dell’Attestato di Formazione Manageriale, ai sensi della L. 5 agosto 2022, n.118 art.21, utile per l’iscrizione all’albo nazionale per i Direttori Generali e per l’attestato di formazione per i Direttori di Struttura Complessa.

→ Il Master aderisce all’iniziativa “PA 110 e lode”, che prevede la riduzione del 30% sulla quota di partecipazione per i dipendenti pubblici

→ Il percorso B è accreditato INPS per l’erogazione di 7 borse di studio a copertura totale della tassa di iscrizione.

Il Master è articolato in due percorsi.

Percorso A.

Leadership and Digital Transformation: rivolto a Dirigenti pubblici, Manager e Quadri, Ufficiali Dirigenti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, brillanti laureati che ambiscono ad acquisire competenze altamente specialistiche nella gestione delle organizzazioni complesse.

Durata di 1 anno accademico

Percorso formativo progettato da un Advisory Board di grande prestigio che annovera illustri referenti della Difesa e delle aziende più innovative del Paese (Comando Operativo di Vertice Interforze, Leonardo, Enel, Elettronica, Terna, MBDA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, INPS, ENAV).

Sviluppo di competenze strategiche per l'attuale contesto competitivo: Metodologia Lean e Agile, Analisi economico-finanziaria applicata ai progetti di innovazione, Cybersecurity, Data Science, Data Governance e Data Strategy, principi di funzionamento delle più diffuse tecnologie digitali (Intelligenza artificiale, Informatica cognitiva, Realtà aumentata, Blockchain, Web Analytics, Big Data, IoT, Robotica e Cloud).

Formazione blended : didattica a distanza, in streaming su piattaforma dedicata, unita ad attività laboratoriali presso il campus salernitano.

Formazione esperienziale sotto l'abile guida dei formatori di Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina Militare e Arma dei Carabinieri e svolta presso le più prestigiose sedi della Difesa.

Quota di partecipazione € 4.900,00.

Percorso B.

Risk management & Transformational Leadership in Healthcare Organizations: si propone di formare, con un approccio innovativo al management sanitario, professionisti di alto profilo idonei a svolgere funzioni dirigenziali nelle Aziende Sanitarie pubbliche e private, nelle istituzioni del settore Health Care, nelle aziende farmaceutiche, biomediche, elettromedicali e di information technology collegate al settore sanitario, o ad esercitare attività di tipo consulenziale o imprenditoriale.

Due modalità di frequenza:

– Standard: 1 anno accademico;

– Experience Lab: 1 anno accademicoin cui sono previsti laboratori di Sperimentazione Manageriale, finalizzati alla valorizzazione di progetti di innovazione nel settore sanitario attraverso la metodologia T.R.E.E. (Target Exploration, Re-organization, Evaluation, Exhibition) – Open innovation in sanità.

Preparazione alle certificazioni: ECDL- Health e EQDL- Health , Internal auditor UNI EN ISO 9001 e Internal auditor SA8000 , I NAIL – Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione – Modulo A e Modulo C (D.Lgs 81/2008).

Percorso formativo progettato da un Comitato Tecnico-Scientifico di grande prestigio che vede protagonisti l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi del Sannio, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali-AGENAS.

che vede protagonisti l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi del Sannio, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali-AGENAS. Edizione accreditata per la Formazione Continua degli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV.

Formazione sui temi classici del management, in cui ampio rilievo viene dato anche agli aspetti normativo-contrattuali e tecnico-specialistici (sicurezza e prevenzione, technology assessment, certificazione di qualità, sistemi informativi sanitari), nonché al tema dell’open innovation e del change management.



Formazione blended : didattica a distanza, in streaming su piattaforma dedicata, unita ad attività presso il campus salernitano.

Quota di partecipazione:

– Standard € 4.900,00;

– Experience Lab € 10.000,00.

Per consultare il bando CLICCAQUI !

Scadenza per la presentazione delle domande: 11 settembre 2023 (ore 13:00);

Selezioni: 18 settembre 2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Master DAOSAN, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali (Management & Innovation Systems) agli indirizzi e-mail: daosan@unisa.it e ldt@unisa.it

Segreteria DAOSAN: 089963031 – 3774952824