Mastella e la lotta al tumore: “Ho iniziato le cure tra medicina e fede”

(Adnkronos) – “Ho iniziato il percorso di cura, mi muovo sul binomio fede e medicina”. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a E’ sempre Cartabianca parla della convivenza con la malattia. Mastella, 79 anni, a luglio ha reso noto di avere un tumore. “Mi sono lasciato un po’ andare”, dice ripensando all’annuncio in un evento pubblico.” Ma è giusto parlare di problemi e difficoltà, come ha fatto anche Papa Leone. La morte è un viatico legato alla solitudine, ci si fa un esame di coscienza e questo riguarda anche i laici, non solo chi ha fede. Questa solitudine mi lascia represso con me stesso, spero di avere tanta serenità in quel momento… Come diceva Andreotti, spero il più avanti possibile. Quando uno rivede la sua vita, si rivede il proprio percorso. Io sono riuscito a passare da un paesino di 600 abitanti a fare governi e, come dirà qualcuno, anche a far cadere governi”, dice. In passato, Mastella ha dichiarato che per i politici non c’è il Paradiso dopo la morte. Non subito, almeno. “I politici devono sempre farsi perdonare qualcuno, a livello di disciplina, non voglio dire a livello di morale. Per un uomo che crede, i politici non possono andare direttamente in Paradiso. Come De Gasperi non c’è nessuno, forse andrò in Purgatorio per un po’…”.

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