Home Ultim'ora Mastella e la lotta al tumore: “Ho iniziato le cure tra medicina...

Mastella e la lotta al tumore: “Ho iniziato le cure tra medicina e fede”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

(Adnkronos) – “Ho iniziato il percorso di cura, mi muovo sul binomio fede e medicina”. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a E’ sempre Cartabianca parla della convivenza con la malattia. Mastella, 79 anni, a luglio ha reso noto di avere un tumore. “Mi sono lasciato un po’ andare”, dice ripensando all’annuncio in un evento pubblico.” Ma è giusto parlare di problemi e difficoltà, come ha fatto anche Papa Leone. La morte è un viatico legato alla solitudine, ci si fa un esame di coscienza e questo riguarda anche i laici, non solo chi ha fede. Questa solitudine mi lascia represso con me stesso, spero di avere tanta serenità in quel momento… Come diceva Andreotti, spero il più avanti possibile. Quando uno rivede la sua vita, si rivede il proprio percorso. Io sono riuscito a passare da un paesino di 600 abitanti a fare governi e, come dirà qualcuno, anche a far cadere governi”, dice. In passato, Mastella ha dichiarato che per i politici non c’è il Paradiso dopo la morte. Non subito, almeno. “I politici devono sempre farsi perdonare qualcuno, a livello di disciplina, non voglio dire a livello di morale. Per un uomo che crede, i politici non possono andare direttamente in Paradiso. Come De Gasperi non c’è nessuno, forse andrò in Purgatorio per un po’…”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it