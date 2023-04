Le verità nascoste del delitto Attanasio, presentazione del libro sabato 29 all’Ordine dei Medici.

Si terrà sabato 29 aprile alle 16, nella Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, in via Santi Martiri, 31, la presentazione del libro della giornalista Antonella Napoli, dal titolo “Le verità nascoste del delitto Attanasio”, pubblicato da All Around. Seguirà il dibattito sulle condizioni socio-sanitarie del Congo e la verità, il riconoscimento dei diritti, i percorsi solidali che portano alla pace.

I Saluti istituzionali saranno del Presidente dell’ordine dott. Giovanni D’Angelo, del Sindaco di Salerno architetto Vincenzo Napoli, del console onorario del Congo dottor Angelo Melone, del presidente dell’ordine degli avvocati Gaetano Paolino, del past president dell’ordine dei medici dottor Bruno Ravera, del presidente dell’albo odontoiatri dell’ordine dottor Gaetano Ciancio.

Interverranno il giornalista Stefano Pignataro, padre Sebastian Apete, congolese della parrocchia di Santa Maria ad Nives di Altavilla Silentina, Lola Tonin presidente S.O. Solidarietà ODV, Vincenzo Tammaro del Consiglio direttivo onlus Sorridi Konou Konou Africa responsabile per le missioni mediche, il professore Giuseppe Acocella Magnifico Rettore dell’Università Giustino Fortunato di Benevento. Conclude Matteo Tortora Della Corte, consigliere dell’ordine dei medici, modera la giornalista Piera Carlomagno addetto stampa dell’ordine, sarà presente l’autrice.