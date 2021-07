LA TEORIA CONTROFATTUALE DELLA CAUSALITA’ APPLICATA ALLO STUDIO SULL’EFFICACIA DEI VACCINI ANTI COVID 19 SPIEGATA DAL PROFESSOR ROBERTO MIRAGLIA A “LA CONGREGA LETTERARIA” DI VIETRI SUL MARE

Come funzionano i controlli sull’efficacia dei vaccini? Su quali teorie filosofiche si basano? A spiegarlo sarà il Professor Roberto Miraglia, Professore Associato di Filosofia e Teoria dei Linguaggi presso l’Università degli Studi Bicocca di Milano, durante la sua “Lectio Magistralis” dal titolo : “Da David Hume ai controlli del vaccino Anti Covid: teoria controfattuale della causalità e Randomized Controlled Trials “che terrà domani sera (giovedì 15 luglio), alle ore 19,30, presso lo storico e suggestivo oratorio dell’Arciconfraternita del SS. Rosario e SS. Annunziata di Vietri Sul Mare, in occasione del quarto degli “Incontri di Cultura” organizzati dai direttori artistici de “La Congrega Letteraria” di Vietri sul Mare, Antonio Gazia e Alfonso Vincenzo Mauro, con il sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Vietri sul Mare. Il Professor Roberto Miraglia, che ha anche insegnato all’Università degli Studi di Salerno e Firenze, spiegherà cosa sia la causalità: il nesso, il rapporto tra causa ed effetto e la nozione controfattuale di causalità che rappresenta uno dei prodotti della riflessione filosofica più influenti nella società contemporanea. Adottata nell’analisi dei fenomeni storico-sociali e nelle indagini statistiche è, per esempio, quella esplicitamente utilizzata per accertare in ambito processuale le responsabilità civili e penali. La lezione di Filosofia della Scienza analizzerà questa nozione in riferimento alle sue afferenze squisitamente scientifiche e attuali, come i recenti controlli per lo sviluppo dei vaccini anti-covid. A questo proposito il professor Miraglia, dopo aver confrontato la teoria di causalità del filosofo, empirista e illuminista scozzese David Hume, con quella del filosofo americano David Lewis, spiegherà il funzionamento e l’efficacia, nell’ambito dei vaccini, dello studio controllato randomizzato “Randomized Controlled Trials (RCT) ” che ha previsto lo studio di due gruppi di persone: quello terapeutico, nel quale un certo numero di persone ha ricevuto il trattamento del vaccino e quello di controllo nel quale altre persone hanno invece ricevuto il trattamento placebo.

Aniello Palumbo