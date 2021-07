  IL PROFESSOR  RAFFAELE NAPOLI NUOVO PRESIDENTE DEL “ROTARY CLUB SALERNO PICENTIA”

“Insieme per servire” è il motto del nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, il Professore dell’Università “Federico II” di Napoli Raffaele Napoli, Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Interna a indirizzo diabetologico del Policlinico di Napoli. “Un motto che vuole esprimere il concetto che l’amicizia rotariana è fondamentale, anche per servire la comunità “ ha spiegato il neopresidente che ha illustrato i progetti che saranno realizzati durante l’ anno: “ Così come ogni generazione che succede monta sulle spalle della precedente e vede più lontano, ogni presidente che succede deve recuperare e continuare tutto ciò che il Club ha fatto, cercando di fare un piccolo passo avanti, nell’interesse del Club, che servirà per gli anni successivi. Sicuramente porteremo avanti il progetto “Urban Green” che prevede anche una fase formativa: andremo nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi sulla cultura del verde, dell’ambiente. Continueremo il progetto “Pizza Sospesa” che prevede la distribuzione di buoni, che danno la possibilità di ricevere gratuitamente una pizza e una bibita in quattro pizzerie di Salerno, ai parroci delle parrocchie salernitane che li distribuiranno alle persone indigenti. Con gli altri Club Rotary cittadini continueremo l’installazione dei cestini mangia-rifiuti che galleggiano a pelo d’acqua del mare, i “Seabin”, che raccolgono anche le microplastiche. Continueremo a organizzare il “Premio Carmine Sica”; supporteremo iniziative culturali organizzando mostre fotografiche e un “Festival del Cortometraggio”.

A consegnare il collare e lo spillino di Presidente al dottor Napoli, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” svoltasi all’Hotel Mediterranea , è stato il presidente uscente, l’ingegner Antonio Vicidomini, che ha ricordato i tanti progetti realizzati durante il suo anno di presidenza:” Nonostante la pandemia siamo riusciti a realizzare numerosi progetti : abbiamo inaugurato “Il Giardino della nuova vita”, presso il “Centro di Salute Mentale” di Via Bastioni: un progetto ideato dalla dottoressa Carla Sabatella; abbiamo donato un impianto di illuminazione alla parrocchia “San Vincenzo de Paoli” e un “Monumento al Verde” al Comune di Pontecagnano . Abbiamo donato dei computer portatili alla “Casa Circondariale di Salerno” e dato un contributo alla “Mensa dei Poveri” e al Banco Alimentare”. Il Presidente Napoli ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Roberto Napoli, Past President: Antonio Vicidomini, Presidente Incoming: Rocco Di Riso, Segretario: Raffaele Brescia Morra, Segretario Esecutivo: Rosario Landi, Tesoriere: Lucio Bojano, Prefetto: Emma Russo, Formatore: Walter Iannizzaro, Comunicatore: Vincenzo Capuano, Referente Rotary Foundation: Antonio Sada, Referente Effettivo: Carla Sabatella, ConsiglierI : Giuseppe Giannattasio e Fernando Spirito. Durante la serata è stato ricordato, con commozione, il socio Stefano Parisi, scomparso quest’anno. Sono state consegnate, dal Past President Vicidomini, due Paul Harris, il più ambito riconoscimento del Rotary, ai Past President Carla Sabatella e Roberto Napoli e presentata una nuova socia del Club, la professoressa Caterina Babino. Hanno portato i saluti dei Governatori Massimo Franco e Costantino Astarita, l’Assistente del Governatore Ciro Senatore, e il Formatore di Area Gaetano Pastore.

Aniello Palumbo