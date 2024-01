L’A.S.D. Ginnastica Salerno presenta ufficialmente la Squadra che dominerà la Serie A nel nuovo Campionato!

Il palcoscenico è pronto. È finalmente arrivato il momento di trasformare il mistero in realtà.

L’A.S.D. Ginnastica Salerno è lieta di presentare ufficialmente la sua squadra maschile di Serie A in occasione del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica 2024.

Sabato 27 Gennaio 2024, alle ore 10.30, presso il PalaDiCerbo in via Generale Clark, 103, Salerno (SA), verranno svelati non solo chi sono i volti dietro le straordinarie performance, ma anche le storie che rendono unica la squadra, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino atleti e allenatori e i loro preparativi per la stagione.

La Società è pronta a solcare la scena della Serie A con una formazione maschile che promette emozioni e spettacolo nel prossimo Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica.

La squadra, composta da giovani promesse e atleti di esperienza, è stata accuratamente selezionata per rappresentare al meglio i valori di impegno, disciplina e talento che da sempre contraddistinguono l’A.S.D. di Salerno. Ogni membro del team ha dimostrato dedizione e abilità straordinarie nei loro rispettivi percorsi sportivi.

Il Presidente della Società, Juliana Sulce, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare una squadra così eccezionale e determinata. I nostri atleti rappresentano il meglio della ginnastica artistica e sono pronti a dimostrare il loro valore in ogni competizione.”

L’A.S.D. Ginnastica Salerno invita tutti i sostenitori e gli appassionati di ginnastica a partecipare a questo evento speciale e a condividere l’entusiasmo per la prossima stagione agonistica che si preannuncia intensa e competitiva.