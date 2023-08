La Pizza Pompei di Gino Sorbillo alla Pizzeria La Locanda della Canonica all’Anantara Convento di Amalfi

A pochi mesi dall’inaugurazione di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, seconda proprietà dell’omonimo Gruppo in Italia, la “Pizza Pompei” del maestro Gino Sorbillo è nella carta de La Locanda della Canonica Pizzeria e si va ad aggiungere alle otto straordinarie pizze d’autore del menù firmato Sorbillo.

Ispirato dalla recente scoperta di un affresco, risalente a 2.000 anni fa, che raffigurava un piatto simile alla pizza, rinvenuto a Pompei, lo Chef Gino Sorbillo ha realizzato una nuova creazione: l’esclusiva “Pizza Pompei” combina le tradizionali tecniche di preparazione della pizza napoletana con ingredienti dell’antica epoca romana, tra cui verdure a foglia, acciughe, una rivisitazione moderna del Garum, la tradizionale salsa di acciughe, condita con noci, scorza di limone e olive. Infondendo l’essenza della storia nelle sue creazioni, lo chef Gino mira a trasportare i commensali indietro nel tempo, deliziandoli con un’esperienza autentica e speciale.

In onore dell’ambasciatore della pizza italiana nel mondo, il rinomato scultore napoletano Marco Ferrigno ha realizzato una statuina del presepe che raffigura Gino Sorbillo e la pizza de “La Locanda della Canonica Pizzeria by Gino Sorbillo” con il Duomo di Amalfi. Nel centro storico della città partenopea, in Via San Gregorio Armeno, la famiglia Ferrigno incanta bambini e adulti realizzando le famose statuine del presepe, una tradizione tramandata da inizio ‘800 di generazione in generazione e che oggi Marco continua con grande impegno e passione.

La Pizzeria La Locanda della Canonica, aperta poco più di un mese fa, vanta una vista

spettacolare sul meraviglioso panorama della Costiera Amalfitana ed è il luogo perfetto dove gustare un menù caratterizzato da piatti freschi tipici del territorio, tra cui le alici di Cetara, laì mozzarella e la ricotta di Agerola, il Provolone del Monaco e le erbe aromatiche dell’orto del convento.

Oltre alla Pizzeria, l’offerta gastronomica di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel è ampia e variegata e include il ristorante gourmet Dei Cappuccini a cura dell’Executive Chef Claudio Lanuto, che offre un’esperienza gastronomica fortemente legata alla storia del territorio con tocchi innovativi e talvolta sperimentazioni, La Locanda della Canonica, perfetta per un light lunch con un menù caratterizzato da piatti freschi tipici della cucina italiana mediterranea, il Bar Dei Cappuccini, per un caffè mattutino, un pranzo leggero o un drink al tramonto con cocktail personalizzati e il meraviglioso Bar della piscina, dove godere dei sapori tipici campani disponibili tutto il giorno.