La Marcia della Coperta della Pace, sabato 29 a cura di Auser.

Progetto No profit ” La marcia della Coperta della Pace “ a Salerno con il percorso dalla Sede dell’Associazione Auser Salerno Centro (via Portacatena 45) dopo i saluti Istituzionali attraversando poi i Mercanti arrivare a piazza Portanova ,rientrando poi alla sede AUSER SALERNO CENTRO

La COPERTA DELLA PACE realizzata dalle DONNE DI PACE con lana riciclata…

Le donne e la coperta hanno sfilato già a Matera, Maratea, Procida e sfileranno per le vie cittadine di ogni paese che la vorrà ospitare in segno di PACE CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA, in particolare contro quella sulle donne che dilaga in Italia e nel mondo.La Coperta della Pace contro la guerra.