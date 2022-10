Convergenze a Next Gems mercoledì 19 alla Borsa di Milano.

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), comunica la propria partecipazione

per il giorno 19 ottobre 2022 alla terza edizione della conference Next Gems, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano e in programma i giorni 18 e 19 ottobre 2022.

L’evento, organizzato da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui mercati finanziari, rappresenta un appuntamento importante dedicato alle società quotate alla Borsa Italiana con capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro e offre l’opportunità di far incontrare le eccellenze italiane quotate a Piazza Affari con gli operatori finanziari nazionali e internazionali, con lo scopo di illustrare la realtà aziendale, il modello di business e le strategie di crescita e sviluppo.

Agli incontri con gli investitori, saranno presenti il Presidente e Amministratore Delegato Rosario Pingaro, la Vicepresidente e Responsabile BU Energia Grazia Pingaro, il CFO Carmine Malito Rebecco, che illustreranno i risultati e gli obiettivi raggiunti nel primo semestre 2022 e i recenti progetti e investimenti.