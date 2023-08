La Divina: alla scoperta della Costiera Amalfitana

Perché la Costiera Amalfitana viene definita anche “la Divina“? Non ci sono spiegazioni legate ad alcun genere di mito, basta semplicemente guardarla e percorrere le strade che la attraversano per comprendere di trovarsi, davvero, in un piccolo pezzo di Paradiso sulla Terra.

Colori, profumi e sapori qui sono unici al mondo, e infatti l’Unesco ha dichiarato questo tratto di costa “patrimonio dell’umanità” dal 1997. Qui l’uomo e la natura vivono in simbiosi, e il risultato di questo rapporto così stretto è un vero e proprio gioiello, dal valore inestimabile.

La Costiera Amalfitana è senza dubbio una delle località più rinomate della Campania, e il clima particolarmente favorevole, consente di visitare i suoi borghi davvero in ogni momento dell’anno. Per poterne apprezzare appieno la bellezza, è conoscere davvero la Divina, però, il mezzo di trasporto ideale è senza dubbio la macchina. Si può affittare una vettura presso il punto di noleggio auto a Salerno di Maggiore, situato nelle immediate prossimità della stazione ferroviaria. In questo modo, si potrà viaggiare comodamente in treno, e poi raggiungere la Costiera in macchina in pochissimo tempo.

Salerno, infatti, si trova immediatamente prima di Vietri sul Mare, il primo Comune della Costiera Amalfitana, ed è una città davvero deliziosa, con uno splendido lungomare, negozi, ristoranti dove è possibile gustare le migliori specialità della cucina Campana, e un centro storico davvero molto particolare, tutto da scoprire.

Il preludio perfetto, prima di immergersi nelle meraviglie della Costiera, per un itinerario ricco di emozioni e suggestioni.

La macchina, poi, risulterà essere davvero il mezzo di trasporto perfetto, perché la strada che collega i diversi Comuni, è un unico sentiero fatto di curve e punti panoramici, dove potersi fermare durante il viaggio, per ammirare il panorama e lasciarsi inebriare dal profumo dei limoni tipici di queste zone, che pervade l’aria e risveglia i sensi.

Maiori, Positano, Ravello, Tramonti, Vietri, Cetara, il delizioso fiordo di Furore e, ancora, Praiano, Tramonti: non c’è un luogo qui che non valga la pena visitare, perché ogni angolo è pura poesia. Ma prendendo alloggio a Salerno, e muovendosi in macchina, si può riuscire a vedere davvero tutto, senza privarsi di tutte le esperienze che la Divina riserva ai suoi visitatori.

Esperienze che non coinvolgono tutti i sensi, compreso il gusto. Qui, infatti, è possibile trovare alcune specialità gastronomiche davvero uniche al mondo, perché realizzate con materie prime che sono presenti solo e unicamente in questa zona. Dalla colatura di alici di Cetara, ai già citati limoni, fino al cuoppo fritto e alle melanzane al cioccolato.

Sarà un viaggio davvero unico, perché chi ha la fortuna di visitare la Divina, non la dimenticherà più.