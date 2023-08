Interruzione ss 163 Amalfitana, variazioni percorso linea Salerno-Amalfi Sita Sud

Sita Sud porta a conoscenza della clientela che, su comunicazione delle Istituzioni Competenti, ad horas e fino alle ore 16:00 di mercoledì 30 agosto 2023, a causa del perdurare delle avverse condizioni climatiche che non ne rendono sicuro il transito, il tratto della SS163 amalfitana in località Capo d’Orso (Maiori) tra il km 39+300 e il km 39+600, sarà interdetto al transito veicolare.

In conseguenza di quanto soprindicato, pertanto, nella giornata di oggi 29 agosto 2023 e fino alle ore 16:00 di domani 30 agosto e comunque fino a quando non sarà consentito il transito veicolare in sicurezza, i collegamenti automobilistici Sita Sud sull’autolinea Amalfi-Maiori-Salerno saranno effettuati via Valico di Chiunzi (Tramonti) secondo i seguenti orari:

Partenze da Amalfi per Salerno: 05:15-06:15-07:00-08:00-09:30-10:00-11:00-12:30-13:15-14:15-15:00-15:30-16:00-17:00-17:30-18:00-19:00-19:30-21:00-22:00.

Partenze da Salerno per Amalfi: 06:00-07:30-08:00-09:00-09:30-10:00-10:30-11:30-12:00-12:30-13:30-14:30-15:30-16:30-17:30-18:30-19:30-20:00-20:30-21:30.

I collegamenti da Salerno per Maiori e viceversa, invece, saranno limitati in località Capo d’Orso.

Per quanto riguarda, invece, i collegamenti sull’autolinea Amalfi-Maiori-Napoli, si comunica che saranno effettuati via Valico di Chiunzi – Nocera Inf. (con fermata presso l’ex Buscetto) – aut. Napoli in entrambe le direttrici.