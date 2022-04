Jomi Salerno, vittoria in casa della Cellini Padova.

Vittoria in trasferta per la Jomi Salerno. Le campionesse d’Italia proseguono la loro marcia vincente al Pala Farfalle contro la Cellini Padova. Il match termina 35-28 (p.t. 12-9), risultato finale nel quale spiccano le 12 reti di Victoria Romeo e le nove di Vanessa Djiogap. Partono forte le ragazze del Cellini Padova che si portano subito sul due a zero grazie alle reti di Vanessa Djiogap e Meneghini.

Le salernitane pian piano si sciolgono e pareggiano i conti al 7′ (tre a tre). Le padrone di casa provano a mettere i bastoni tra le ruote al sette allenato in panchina da Laura Avram.

Il match è vivo, la prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 12 – 9 in favore della Jomi. Nel secondo tempo inizia forte Cellini Padova poi le salernitane prendono in mano il pallino del gioco. Al 15′ il sette allenato da Laura Avram è avanti con il risultato di 23 a 17. Nella seconda metà del tempo capitan Napoletano e compagne controllano il match senza problemi. Finisce 35 – 28, la Jomi porta a casa altri due punti preziosi.