Jomi Salerno, ultima gara dell’anno in trasferta ad Erice.

Ultimo match dell’anno per le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 18 dicembre) alle ore 18 al Pala Cardella contro la locale formazione dell’AC Life Style Erice nel match valevole quale undicesima ed ultima giornata del girone d’andata.

La formazione siciliana, attualmente all’ottavo posto in classifica con otto punti, frutti di due vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte, è a caccia di conferme e spera di strappare punti pesanti per centrare la qualificazione alle Finals di Coppa Italia.

Dal canto proprio, la squadra allenata da coach Laura Avram vuole chiudere l’anno in bellezza e vuol provare a strappare il primo posto al Brixen, impegnato sul difficile campo dell’Alì – Best Espresso Mestrino.

“Prima del meritato riposo – afferma il tecnico della Jomi Salerno, Laura Avram – siamo chiamate a disputare un’ottima prestazione per salutare nel migliore dei modi il 2021 ed avere le idee chiare per il prosieguo del campionato. In merito alle vacanze Natalizie ci tengo a ricordare che, causa pandemia da Covid, le nostre atlete non hanno potuto festeggiare in famiglia per ben due anni”.

Il tecnico della formazione salernitana si sofferma poi sull’arrivo di Tanaskovic… “Sono davvero contenta di averla nel nostro gruppo. Le ragazze sono state davvero molto brave nel corso della settimana, hanno accolto la nuova compagna nel migliore dei modi sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista personale”. Infine in merito all’avversaria… “Erice – conclude Laura Avram – sta operando in maniera massiccia in questa sessione invernale del mercato e sta ricostruendo il roster, per evitare sorprese quindi la Jomi è chiamata a dare il massimo per riuscire a portare a casa l’intera posta in palio”.