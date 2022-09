Jomi, buona la prima, successo sulla Casalgrande Padana.

La Jomi Salerno apre la sua stagione con un risultato positivo. Nel primo impegno del campionato di serie A1, in programma questo sabato 10 settembre alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno, contro la Casalgrande Padana è arrivata la prima vittoria della stagione per le salernitane che, dopo aver concluso in parità il primo tempo di gioco, hanno, invece, chiuso il match con ben undici reti di scarto sulle emiliane. 33 – 22 il risultato al termine dei 60’ con Pina Napoletano e compagne che, archiviato positivamente l’esordio stagionale, hanno ricevuto gli applausi dei tanti sostenitori presenti sugli spalti della Palumbo.

Un avvio di gara non semplice per le salernitane che, nel corso del primo tempo, hanno spesso subito la manovra avversaria. Un botta e risposta tra le due squadre che in campo hanno dovuto fare i conti con le elevate temperature del pomeriggio e poi della serata salernitana. Grosso dispendio di energie per le atlete in campo che, alla prima di campionato, hanno impiegato del tempo per trovare la giusta sinergia e il giusto equilibro nella due fasi di gioco. Tanti, infatti, i volti nuovi in casa Jomi Salerno. Rientrate dagli spogliatoi, le salernitane hanno fatto vedere le cose migliorie hanno costruito così il vantaggio sulle avversarie sfoderando maggiore tenacia e qualità.

“Sapevo che sarebbe stato un durissimo inizio, la squadra è nuova e ho bisogno ancora di capire certi meccanismi per la difesa. Le partite sono i migliori allenamenti e, quindi, se giocate al 100%, riusciremo ad allenarci al massimo per capire la collaborazione tra le ragazze sia in attacco che in difesa – ha dichiarato il tecnico della Jomi Salerno Laura Avram. Il caldo, purtroppo, ha giocato la sua parte. In generale, però, sono molto contenta perché nel secondo tempo abbiamo messo in atto gran parte del lavoro svolto fino a questo momento. Abbiamo un grande margine di miglioramento, faccio i complimenti a tutte le ragazze perché si sono impegnate e hanno superato le difficoltà. Andremo avanti con tanto lavoro e la voglia di far bene”

Nel prossimo turno di campionato, la Jomi Salerno sarà impegnata contro Cassano Magnago nella prima trasferta della stagione in programma sabato 17 settembre alle 16.30 al Palazzetto Tacca di Cassano Magnago.

Jomi Salerno – Casalgrande Padana 33 – 22 (Primo tempo 12 – 12)

Jomi Salerno: Lolli, Stellato 1, Dalla Costa (VK) 5, Rossomando 6, Calzado De Toro, Squizziato 4, Di Giugno, Stettler 3, Bajciova 4, Manojlovic 6, Napoletano 2, Ciociano, Chianese 2, Pereira, Lauretti Matos.

Casalgrande Padana: Bonacini, Rondoni, Mangone, Giombetti, Franco 7, Furlanetto 5, Bordon, Apostol, Artoni, Giubbini, Antoni 1, Orlandi 1, Baroni, Giovannini, Marquez 8, Lusetti

ARBITRI: PASSERI – RINALDI