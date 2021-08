“Io vedo il mare”: la tragedia di Simon Gautier e gli eroi del Cilento al Festival della Dieta Mediterranea martedì 3 a Pioppi di Pollica.

“Da qui vedo il mare, potete localizzarmi?”. Erano le 8.55 del 9 agosto 2019 quando il giovane studente francese, Simon Gautier, steso al sole, in un lago di sangue, nascosto alla vista dai cespugli, a poche decine di metri dalle spiagge incontaminate e affollate, provò a indicare ai centralinisti del 118 la sua posizione. Era moribondo in un anfratto della costa della Masseta, su un sentiero che collega Scario al pianoro di Ciolandrea di San Giovanni a Piro, nel Cilento. Era caduto pochi minuti prima dopo aver perso il sentiero principale mentre praticava trekking e si muoveva in direzione di Palinuro. Fu ritrovato solo dopo nove giorni, morto, forse dopo pochi minuti dal quell’ultimo disperato tentativo di provare a farsi localizzare dai soccorritori.

Sulla tragica fine di Simon Gautier, 27 anni, francese, dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona, il giornalista Luca Maurelli ha da poco dato alle stampe un libro, “Io vedo il mare: la vera storia di Simon Gautier che si smarrì con Dostoevskij su un sentiero del Cilento” (Guida Editori) che indaga su quei giorni di disperazione e dolore con testimonianze e documenti inediti e racconta lo straordinario legame che si creò tra la famiglia di Simon e la comunità locale, tra notti insonni, avvistamenti sbagliati, eroi per caso e un volume profetico che il ragazzo francese aveva scelto per quel viaggio.

L’inchiesta tocca anche i temi della sicurezza dei sentieri nel Cilento e al Sud, anche alla luce della tragica scomparsa della piccola Margarita, bambina tedesca caduta da un dirupo su un sentiero di Palinuro il 22 maggio del 2021.