“io leggo perchè” 2021, la cartolibreria Pegasus a Salerno aderisce alla più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura

Anche quest’anno la Cartolibreria Pegasus parteciperà ad “Io leggo perchè”, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

#Ioleggoperché è anche una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, presso la cartolibreria Pegasus in via Vincenzo Loria 41/43, 84129 Salerno, sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado.