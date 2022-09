Incendio a San Valentino Torio, diossine sotto limite rilevabilità.

Sono disponibili i risultati del primo ciclo di monitoraggio delle diossine in atmosfera nell’area interessata dall’incendio divampato lo scorso 24 settembre nel territorio di San Valentino Torio (Salerno). Il primo campione, relativo a un arco temporale di 24 ore dal pomeriggio del 24 al pomeriggio del 25 settembre, presenta una concentrazione di diossine e furani inferiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata.

Stamattina inoltre i tecnici dell’Agenzia – Dipartimento di Salerno hanno prelevato campioni dei sedimenti in un canale prossimo al luogo dell’evento, per accertare l’eventuale presenza di olii minerali convogliati dalle acque di spegnimento dell’incendio.

Si rimanda ai precedenti comunicati per un quadro completo degli accertamenti svolti finora dall’Agenzia. I risultati delle attività ancora in corso verranno diffusi non appena disponibili, anche in relazione ad eventuali ulteriori matrici ambientali indagate.