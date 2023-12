Il Natale di Praiano

Il Comune di Praiano, in collaborazione con l’Associazione Pelagos, le associazioni presenti sul territorio e le parrocchie, presenta il programma degli eventi e delle manifestazioni che si svolgeranno durante le festività natalizie. Un programma ricco di iniziative per vivere insieme il periodo più bello dell’anno.

Venerdì 8 dicembre un concerto gioioso scandirà l’inizio del periodo natalizio con il Coro di Natale del gruppo vocale e strumentale napoletano la Coriola. Dalla liturgia medievale alle songs americane e alle melodie della tradizione napoletana, la Coriola interpreterà brani strumentali e anche a cappella

Dall’8 al 10 dicembre in Piazza San Luca si terrà il Mercatino di Natale solidale dove verranno raccolti fondi per la Caritas diocesana, l’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) e la Croce Rossa Italiana. Quest’ultima organizzerà due appuntamenti di sensibilizzazione e prevenzione: Venerdì 8 dicembre l’iniziativa “Misuriamoci chi si ama ci segua” (prevenzione contro le malattie cardio vascolari) e Domenica 10 dicembre con “A Tutto Gass! Giovani e adulti insieme per la sicurezza stradale”(promozione della cultura della sicurezza stradale).

Sabato 9 dicembre l’Associazione Voli Pindarici completerà, con i bambini e i ragazzi di Praiano, gli addobbi natalizi ecologici realizzati in altri appuntamenti precedenti e che abbelliranno l’albero di Natale in piazza San Luca. Dalle ore 18:30 sarà rappresentata la lettura drammatizzata “Il Natale di Pulcinella” (Chiesa di San Luca ore 18:30).

Domenica 10 dicembre sarà la volta dell’Associazione AFI Falaut ETS che, con il concerto di Vincenzo Santoriello al flauto e Marina Rosato al pianoforte, condurrà lo spettatore in un viaggio d’amore narrato dai versi poetici musicali dei più grandi compositori del ‘900. Il concerto s’intitola infatti “Il Senso dell’amore”.

L’iniziativa si terrà nella Congrega del Rosario, il luogo che Praiano identifica come “Casa della Musica”. Qui fino al 31 dicembre 2023, si potrà visitare la mostra “Picasso Napoli” realizzata dalla Fondazione Bideri. L’esposizione ripercorre il soggiorno di Picasso a Napoli nella primavera 1917, focalizzando l’attenzione sulle suggestioni legate al suo ascolto di canzoni napoletane.

Le aperture di dicembre saranno: sabato 9 dicembre e sabato 23 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Le arie più celebri da Goffredo Mameli e Michele Novaro, a Von Litz fino a Schubert, saranno interpretate dai violini di Annastella e Daniele Gibboni e dal pianoforte di Pietro Gatto nel Concerto di Natale, offerto dall’Associazione Praiano Chambre e Jazz Music, che si terrà mercoledì 13 dicembre presso la chiesa di San Luca Evangelista dalle ore 19:00.

Sabato 16 dicembre come da tradizione, presso la Parrocchia di San Gennaro, sarà ricordato il miracolo di San Gennaro. Il terzo e ultimo prodigio dell’anno si celebra il 16 dicembre perché nello stesso giorno nel 1631, ci fu una eruzione del Vesuvio. La storia narra che il sangue e un busto del santo portati in processione, scongiurarono l’arrivo della lava nella città di Napoli. In questa occasione, dopo la messa solenne vespertina, si terrà il concerto del duo Ance Vibranti. Andrea Bisogno alla Fisarmonica e Francesco Di Domenico al Clarinetto. I due artisti cavesi interpreterà melodie classiche da Bach a Piazzolla fino ad arrivare alle celebri arie natalizie di Sant’Alfonso e Mykola Leontovych.

Seguiranno spettacoli animati dai bambini e dai ragazzi: recita dei bambini del catechismo (chiesa di San Gennaro 17 dicembre) e le recite di fine anno degli alunni della scuola primaria e secondaria (chiesa di San Luca 21 dicembre).

Sabato 23 dicembre presso la chiesa di San Gennaro alle ore 19:00 i solisti Marianna Casola (pianoforte), Maria Gargiulo (flauto), Antonio Mazza (Violino), Luigi Talamo (chitarra), Davide Gentile (pianoforte), Luis De Gennaro (pianoforte) interpreteranno melodie classiche e natalizie.

Martedì 26 dicembre, nella chiesa di San Gennaro, ospiteremo i 35 elementi del Coro della SS. Trinità di Piano di Sorrento. “Luce per illuminare le genti” è il titolo del concerto che ripercorrerà idealmente le tappe dell’attesa fino ad arrivare alla gioia del Natale. La prima parte è dedicata a Maria genitrice, la seconda pone l’attenzione sulla Notte Santa, la terza annuncia la nascita. A dirigere il coro ci sarà il M° K. Veniero.

Mercoledì 27 dicembre l’associazione Barattoli Cosmici intratterrà bambini e famiglie con la seconda e ultima lettura drammatizzata: Il Magico libro di Natale (chiesa di San Gennaro ore 19:00).

Giovedì 28 dicembre sarà il momento della “Caccia al Tesoro”. Dalle ore 14:30 avrà inizio un pomeriggio di puro divertimento, gioco, fantasia e creatività dedicato a tutti i ragazzi di Praiano. L’iniziativa è curata dalla parrocchia di San Gennaro.

Venerdì 29 dicembre il Comune di Praiano, con la collaborazione di tanti volontari, realizzerà il Pranzo di Natale dedicato alle nonne ed ai nonni di Praiano. L’iniziativa si terrà nella Chiesa di San Luca Evangelista.

Lunedì 1 gennaio, primo giorno del nuovo anno, i cittadini praianesi si ritroveranno nella chiesa di San Luca Evangelista per il consueto Gran Concerto di Capodanno: Valzer viennesi arrangiati dal Maestro Giovanni Vuolo e magistralmente interpretati dal premiato concerto bandistico “Città di Minori”.

Domenica 7 gennaio concluderà il programma natalizio la sfilata allegra ed energica de Gli Amici di Masaniello che con TRICCHEBALLACCHE, SCETAVAJASSE e PUTIPU’ rivoluzioneranno il pomeriggio praianese fino a sera dove, in piazza San Luca, si terrà il gran finale.

Non mancheranno le iniziative per i più piccoli con l’arrivo dei loro personaggi preferiti, Babbo Natale e la Befana. Papà Natale sarà il protagonista sia il 22 dicembre (piazza San Luca ore 15:00 – “Arriva Babbo Natale?”) che sabato 24 dicembre quando, accompagnato dai Volontari di CRI – Costa Amalfitana, andrà a bussare alle porte delle case dei bambini che avranno scritto la letterina .

Un programma natalizio pieno e speciale. Vi aspettiamo!

Tutte le iniziative sono libere e gratuite.

Qualora il programma dovesse subire variazioni di data oppure di location, esse saranno prontamente comunicate sui profili social del Comune oppure dell’evento Il Natale di Praiano.

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it

http://www.tradizionatale.it/