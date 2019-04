Successo per la racccolta di olio eausto a Minori.

55 kg di oli esausti raccolti in 15 giorni. Questa è la cifra, che in 15 giorni, è stata raggiunta grazie all’operosità, alla collaborazione, alla responsabilità civica dei minoresi.

Con la raccolta differenziata, abbiamo evitato che 55 kg di olio si disperdessero nell’ambiente, causando gravi danni al sottosuolo, alle reti fognarie, all’impianto idrico domestico, alle falde acquifere, al mare.

Si ricorda che la raccolta prevede due modalità di deposito: nei contenitori a Via Cesare Carola e a Via Pioppi, il contenuto della bottiglia non si deve svuotare all’interno del contenitore, ma basta depositare semplicemente la bottiglia stessa nel bidone di raccolta.

Chi vorrà continuare a raccogliere l’olio sversandolo nella tanica in plastica, data in dotazione dal Comune, potrà recarsi al punto di raccolta in Via Vescovado.

Nel bidone, in questo caso, si deve versare solo l’olio esausto senza il contenitore.