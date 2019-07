La storia vera della città diventa spettacolo stabile itinerante nei vicoli del centro storico con “Le tarantelle della via. Storie d’Amalfi e di amalfitani”.

Amalfi fa scoprire i suoi vicoli più nascosti e svela i suoi segreti con lo spettacolo stabile, ispirato a fatti di vera vita vissuta del secolo scorso: “Le tarantelle della vita – Storie d’Amalfi e d’amalfitani”. Tutti i giovedì dal 25 luglio al 12 settembre 2019 a partire dalle 20.30 diventeranno teatro di un appuntamento itinerante tra le caratteristiche stradine del cuore del centro storico, promosso dall‘Amministrazione Comunale di Amalfi a cura dell’assessorato ad eventi e cultura guidato da Enza Cobalto.

Nei vicoli che hanno assistito alle storie che oggi vengono ricostruite, tra quelle mura che hanno ascoltato già le stesse parole, solo pronunciate da voci più antiche, vanno in scena le guerre, le vittorie, le carestie, le gioie e gli infiniti amori amalfitani, ricostruiti fedelmente. La piéce teatrale itinerante è prodotta da Workinmusical e Sipario di Luce, teatralizzata da Antonio Melissa e Ario Avecone.

Protagonista dello spettacolo stabile, che si affianca ai musical Amalfi 839 AD (In replica gratuita all’Antico Arsenale della Repubblica tutti i sabati sera) e Rebellion (In replica gratuita all’Arsenale tutti i mercoledì sera) è dunque la vita vera della città. Le storie sono tratte da una raccolta di racconti amalfitani del secolo scorso e realmente accaduti. Si tratta del libro “Le tarantelle della vita” curato da Rita Di Lieto, Michele Cobalto ed Ermelinda Di Lieto nell’ambito del progetto europeo Grundtvig, edito dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana.

Quelle storie riprendono vita nei piccoli angoli di paradiso che le hanno generate, e vengono riproposte per dare ancora una volta forma ad uno spettacolo che fa della “amalfitanità” e dell’unicità della storia dell’Antica Repubblica Marinara di Amalfi il suo tratto distintivo.

Come spiega l’assessore a cultura, beni culturali, tradizioni ed eventi Enza Cobalto: “Con i tre spettacoli stabili del cartellone estivo diamo forma ad esperienze che sono uniche e fortemente legate all’identità del territorio. Accanto all’offerta di spettacoli generalisti, abbiamo volutamente inserito tre appuntamenti fissi che narrano la città, partendo dalla nascita dell’Antica Repubblica Marinara per arrivare alle storie del secolo scorso col nuovo spettacolo. Unici perché legati alla storia e all’anima dei luoghi che abitano e nei quali si svolgono. In questo modo, la visita turistica e culturale della città diventa un’esperienza narrata senza pari. Un’emozione da vivere assolutamente.”