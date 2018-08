Buccino, presentazione calendario eventi di agosto sabato 4.

Sabato 4 agosto alle 11. 30, presso l’EPT (Ente Provinciale per il Turismo) di Salerno in via Velia 15, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del programma di eventi estivi a Buccino.

Tra le iniziative, in particolare, “Volcei Wine Jazz 2018” (11-12 agosto, chiostro del Museo Archeologico di Volcei) e “Historiae Volceianae. Passeggiando tra la Storia” (dal 16 al 18 agosto presso il centro storico di Buccino) e il convegno su “Papa Urbano VI e la Buccino medioevale” (il 4 agosto presso l’aula consiliare “F.R. Gerbasio”).

All’incontro, moderato dalla giornalista Luella Mazzara, interverranno Maria Trimarco, vicesindaco e assessore ai beni culturali di Buccino, Marcello Nardiello, presidente della Pro Loco di Buccino, Ciro Adinolfi, dirigente dell’EPT di Salerno, Mario De Iulis, presidente UNPLI Salerno, Ciro Macellaro, titolare della Tenuta Macellaro, azienda vitivinicola e referente Onav Salerno.