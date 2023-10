Il dito in bocca, per due weekend al Teatro del Giullare

LA COMPAGNIA DEL GIULLARE

Presenta

IL DITO IN BOCCA

di Rosario Galli

Con

IRMA CIARAMELLA

Adattamento teatrale

Francesco Silvestri

Regia

Andrea Carraro

Aiuto regia luci e audio Virna Prescenzo

Costumi Iolanda Di Lorenzo

Oggetti di scena Ottmar Kiefer

Sabato 21 e Domenica 22 ottobre/Sabato 28 e Domenica 29 ottobre

Un viaggio nel rapporto tra Clelia e sua madre; il loro dialogo serrato, confuso, nervoso, è il segno di un malessere profondo, ma anche di uno straordinario bisogno di affetto e tenerezza. Tutto ciò che si fa, lascia una traccia e le cose ritrovate in uno scantinato suscitano in Clelia emozioni, reazioni, recriminazioni che altro non sono che giudizi sul proprio passato.

Ma le cose, allora, hanno un senso? Certo! E Clelia tira le conclusioni e apre un contraddittorio con tutte le persone che hanno accompagnato la sua vita; e su tutti, interlocutrice privilegiata è sua madre, a cui è venuta a fare visita.

Lo spettacolo in scena al Teatro del Giullare, riserva sorprese finali che, comunque, non segnano una svolta definitiva e lasciano molte possibilità di giudizio alla libera interpretazione dello spettatore.

Clelia è Irma Ciaramella. Il copione originale di Rosario Galli è stato magistralmente tradotto in lingua napoletana da Francesco Silvestri (a testimonianza del suo grandissimo talento).

Gli oggetti di scena sono di Ottmar Kiefer, gli abiti di scena di Iolanda Di Lorenzo.

Piccolo Teatro del Giullare

Via M. Incagliati, 2 – Salerno

Orari

Sabato ore 20,30/Domenica ore 18,30

Info&Prenotazioni

cell.334.76.86.331

info@piccoloteatrodelgiullare.eu