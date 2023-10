Scenari pagani, al via la campagna abbonamenti

Scenari pagani compie 26 anni….

Un ventaglio di proposte che attraverso il loro svolgersi ben racconta i mutamenti, le novità,

gli orientamenti del tempo presente nella cultura, nel teatro, nelle arti.

FUORI CAMPO è Il tema di quest’anno e esprime bene questo sentiment.

A ben vedere noi giochiamo uno sport pazzesco dove non c’è il campo, dove il terreno di gioco più che una superficie è un ambito,

un settore, un raggio d’azione, non in direzione di una identità precisa, ma in funzione di una ricerca, di una curiosità.

In equilibrio tra due opposti, dentro e fuori allo stesso momento, in una posizione di osservazione, distante dal rumore di fondo,

in una attitudine più defilata e forse individuale, piuttosto ai confini dei due opposti in competizione, per chiamarsi fuori dal conflitto,

rifiutare le armi, eppure sempre pronto alla battaglia, dove invece di lasciare il campo è importante lasciare il segno.

Abbonamenti 85,00 euro

Biglietti Euro 18,00

Biglietti Studenti Euro 15,00

Aperi/Spettacolo a cura di Ritratti di Territorio ore: 20:00

Orario spettacoli: ore 20:45