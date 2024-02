Il calcio è di tutti, lunedì 12 a cura did Anffas

Sensazioni e grinta, fra aspettative ed emozioni nei primi mesi di incontri al campionato regionale “Il calcio è di tutti” nell’ambito della competizione nazionale organizzata dalla divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc che vede in campo atleti con disabilità.

Quest’anno l’esordio in campionato anche per la squadra di calciatori con disabilità dell’Anffas tesserati con l’A.S.D. Polisportiva Baronissi 2010, fortemente voluta dal Patron Antonio Siniscalco, organizzata in collaborazione con la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, presieduta da Salvatore Parisi, che tra vari momenti di gioco, sta regalando emozioni uniche per un’inclusione sociale vera.

Inclusione sociale, valorizzazione dello sport ed accrescimento della pratica sportiva sono le tre leve vincenti del calendario delle iniziative sportive a carattere paralimpico dei prossimi mesi, che porteranno ancora gli atleti a giocare sui campi della Regione Campania, che sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa lunedì 12 febbraio alle ore 9.45 presso la sede dell’ Anffas di Via del Tonnazzo a Salerno .

Interverranno Salvatore Parisi – Presidente Fondazione Anffas Salerno Onlus e Antonio Siniscalco – Presidente Polisportiva Baronissi.