Iceberg contaminata, Ortoromi ritira lotti

Da normali controlli di routine effettuati in punto vendita dalle autorità competenti, è stata rilevata la presenza di Listeria monocytogenes circoscrivibile al prodotto iceberg confezionato presso la business unit di Bellizzi, Salerno.

Dalle successive verifiche di approfondimento l’indagine si è ridotta a due sole linee di produzione, ragion per cui l’Azienda, che da sempre fonda le sue radici su qualità e trasparenza, ha provveduto in via cautelativa e precauzionale all’attivazione della procedura di ritiro richiamo dei soli lotti coinvolti.

In attesa della chiusura dell’iter delle autorità, l’Azienda rassicura che tutte le referenze lavorate nelle altre linee di produzione della business unit di Salerno sono da ritenersi conformi alla normativa vigente.