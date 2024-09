Principessa Costanza, Teggiano ringrazia

Come da tradizione l’atto conclusivo della Festa Medievale “Alla Tavola della Principessa Costanza”, organizzato dalla Pro Loco Teggiano, è quello relativo ai ringraziamenti. A distanza di un mese circa dalla conclusione della 29^ edizione della kermesse, anche quest’anno nelle strade e nelle piazze di Teggiano è stato affisso un manifesto a firma del presidente Biagio Matera, che esprime il suo più sentito grazie e sintetizza l’essenza di una manifestazione che, anno dopo anno, non smette di sorprendere e incantare.

L’edizione di quest’anno, svoltasi come sempre dall’11 al 13 agosto, ha superato ogni aspettativa, registrando decine di migliaia di presenze in ognuna delle tre giornate e riconfermando Teggiano come il cuore pulsante dell’estate culturale salernitana e campana. “Le emozioni vissute sono ancora vive nei nostri cuori”, afferma Biagio Matera, sottolineando come il successo dell’evento sia frutto di un miracolo di collaborazione, passione e tradizione che si rinnova anno dopo anno. Una vera celebrazione della storia e dell’identità culturale di Teggiano, che trasformando il borgo in un autentico palcoscenico medievale ha incantato migliaia di visitatori, molti dei quali giunti per la prima volta, e tanti altri tornati per rivivere la magia di questo evento unico. “L’affluenza straordinaria ha riconfermato la rilevanza nazionale della manifestazione”, sottolinea ancora Matera.

Il manifesto di ringraziamento 2024 ripercorre i momenti salienti della manifestazione, dal Corteo Storico con oltre 600 figuranti all’iconico Assalto al Castello.

Di seguito, il testo integrale del manifesto:

“Cari amici,

anche quest’anno il nostro viaggio nel tempo si è concluso, e a distanza di alcuni giorni le emozioni vissute restano ancora vive nei nostri cuori. Puntualmente si è rinnovata la straordinaria capacità di trasformare il nostro amato borgo in un autentico palcoscenico medievale, dove far rivivere la magia e la storia di un’epoca lontana. Il successo della nostra festa medievale è un miracolo di collaborazione, passione e tradizione che si rinnova anno dopo anno, mantenendo viva l’identità culturale del territorio e rafforzando il senso di appartenenza della nostra comunità.

L’altissimo gradimento registrato dalla 29ª EDIZIONE DE “ALLA TAVOLA DELLA PRINCIPESSA COSTANZA” è la nostra soddisfazione più grande: il nostro evento ha saputo ancora una volta incantare i tantissimi visitatori che hanno scelto Teggiano come meta estiva. Le antiche strade del nostro centro storico sono state animate da migliaia di persone, accorse per rivivere la magia del Medioevo in uno scenario bellissimo, tra chiese, palazzi storici e spettacolari rievocazioni. In tanti ci hanno scelto per la prima volta, ma sono moltissimi anche quelli che -anno dopo anno- ritornano: a dimostrazione dell’unicità della nostra manifestazione, non solo nel panorama culturale salernitano e campano, ma anche a livello nazionale.

Ogni cosa, dal Corteo Storico con oltre 600 figuranti, agli spettacoli itineranti, all’ormai iconico Assalto al Castello, ha reso questa edizione indimenticabile. Soprattutto, la passione e l’impegno di tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione e all’animazione della nostra kermesse sono stati fondamentali per trasformare ancora una volta Teggiano in un manifesto dell’accoglienza, vivo e pulsante di storia, arte e tradizione. Una vetrina per Teggiano e per l’intero Vallo di Diano, che valorizza la bellezza e promuove l’attrattività del nostro territorio: tutte azioni che rappresentano da sempre la “mission” della Pro Loco Teggiano.

Per tutti questi motivi, a nome mio e del Consiglio di amministrazione della Pro Loco Teggiano, rivolgo il più sentito “grazie” ai Soci della Pro Loco, all’intera comunità di Teggiano e ai tanti volontari che ancora una volta, con il loro impegno, hanno consentito di raggiungere questi risultati eccezionali.

I nostri vivi ringraziamenti vanno al Sindaco e all’Amministrazione Comunale, al Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, al Parroco di Santa Maria Maggiore.

Un particolare ringraziamento alla Regione Campania. Ed ancora un ringraziamento alla Camera di Commercio di Salerno.

Grazie all’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, agli sponsor che hanno sostenuto la nostra iniziativa, e alla Fondazione Banco di Napoli che ha contribuito all’organizzazione del concorso “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”.

Grazie alla stazione dei Carabinieri di Teggiano, alla Polizia Municipale di Teggiano, ai Carabinieri Forestale -Stazione Parco- di Teggiano, all’Associazione Carabinieri in pensione, agli Sbandieratori e Musici, al gruppo delle Tamburine, ai ragazzi della logistica, alla Cooperativa “Paradosis”, all’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”, al Direttore responsabile del Museo delle Erbe e ai collaboratori dell’info-point, alla famiglia Macchiaroli, al Circolo Sociale, all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme- Delegazione San Cono di Teggiano.

Grazie ai figuranti, che anche in questa edizione ci hanno riportato indietro nel tempo, a partire dal corteo fino ad ogni piazza e vicolo del borgo, e agli applauditissimi interpreti della Principessa Costanza e del Principe Antonello Sanseverino. Grazie ai volontari che hanno organizzato e animato con tanta passione le Taverne e a chi, con grande impegno, ha collaborato agli addobbi e organizzato gli allestimenti che hanno reso ancora più bello il nostro centro storico.

Grazie di cuore ai tanti giovani che, quest’anno più di sempre, ci sono stati vicini e hanno collaborato con noi alla realizzazione degli spettacoli e degli antichi mestieri, e che insieme ai Pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni hanno realizzato L’Assalto al Castello.

Un pensiero particolarmente sentito da parte nostra va, come sempre, a chi nel corso degli anni ha creduto e collaborato con la nostra festa ed oggi non è più tra noi.

Grazie a tutti, e arrivederci all’anno prossimo per celebrare la 30sima edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”: vivremo certamente, tutti insieme, nuove e straordinarie emozioni”.

Appuntamento dunque alla 30^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, che promette già da ora di essere un evento emozionante e memorabile.