Le Ombre al Teatro del Giullare

L’estate volge al termine e i riflettori dei teatri si preparano ad illuminare una nuovissima

stagione teatrale tra cultura, emozioni e spettacolo.

È questo ciò a cui si prepara anche la Compagnia Teatrale Le Ombre, pronta a continuare un percorso artistico partito da più di dieci anni e all’insegna della qualità, della serietà e della novità artistica.

Un percorso che si differenzia dando vita a numerose realtà locali, tra le quali ricordiamo la Rassegna Teatrale NEO, giunta alla sua quinta edizione; il Le Ombre Lab, laboratorio teatrale con corsi dedicati a tutte le età; il format #delittoclub il cui intrattenimento riempie ormai da anni i locali della Campania e non solo; i numerosi workshop che ogni anno la Compagnia organizza e molto altro.

In vista dell’imminente inizio della Stagione 2024/2025 la Compagnia Le Ombre ha così

deciso di realizzare una presentazione universale delle attività che saranno svolte nel

corso dell’annualità incombente.

La presentazione si terrà Mercoledì 18 Settembre 2024 alle ore 20:30 nella splendida

cornice del Piccolo Teatro del Giullare di Salerno.

Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire in anteprima i progetti che caratterizzeranno la nuova stagione, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale ricca e coinvolgente.

L’evento culminerà con una performance dal vivo di “Edipo Re”, frutto del workshop estivo conclusosi ad inizio Agosto. Di quest’ultima Gianni D’Amato, attore e regista nonché fondatore e direttore artistico della Compagnia Le Ombre, afferma “Questa intensa interpretazione teatrale, realizzata in una sola settimana di lavoro, rappresenta un’ulteriore testimonianza della qualità e dell’originalità che il nostro team creativo mette in ogni produzione”.

L’appuntamento è fissato, ora non resta che accomodarsi, spegnere il cellulare e gustare

un’altra emozionante stagione di teatro e cultura targata Compagnia Teatrale Le Ombre.

Data: 18 Settembre 2024 Orario: 20:30

Luogo: Piccolo Teatro del Giullare, Via Matteo Incagliati, 2, Salerno

(è possibile parcheggiare gratuitamente in zona)